РУСАЛ объявляет о старте грантового конкурса «Помогать просто»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начинает прием заявок на конкурс волонтёрских проектов «Помогать просто». Лучшие инициативы получат от компании грантовую поддержку в размере до 100 тысяч рублей.
К участию приглашаются государственные и муниципальные организации и учреждения социальной сферы, некоммерческие и коммерческие организации, специализирующиеся на оказании шефской помощи социально незащищенным группам населения, формировании и развитии волонтёрских объединений, и предоставлении профессиональных услуг на безвозмездной основе (pro bono).
«Конкурс «Помогать просто» — это возможность для каждого, кто готов помочь и хочет быть полезным, претворить свои добрые идеи в жизнь. За пять лет существования конкурса гранты РУСАЛа получили 444 волонтёрских проекта. Среди них — проведение обучающих занятий для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, организация клубов «серебряных» волонтёров и многое другое. Это локальные инициативы, которые приносят позитивные изменения в жизнь отдельно взятого города, социальной организации или семьи», - отметил директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа Рустам Закиев.
В Новокузнецке презентация конкурса состоится онлайн 16 ноября в 16:00 на платформе видеоконференций Zoom. Для получения ссылки на подключение необходимо обратиться в Новокузнецкое подразделение Центра социальных программ РУСАЛа по тел. 39-70-71.
Заявки на участие в грантовом конкурсе «Помогать просто» принимаются по 14 декабря 2020 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа. Победители конкурса будут объявлены не ранее 26 февраля 2021 года.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Экс-сотрудник прокуратуры Кемеровской области объявлен в международный розыск В Кемеровской области...
|
В Новокузнецке завершается транспортная реформа. Предполагалось, что помимо современных...
|
Как отмечают медики, количество обращений за первичной помощью пока не снижается. Городской...
|
Экс-сотрудник прокуратуры Кемеровской области объявлен в международный розыск В Кемеровской области...