РУСАЛ объявляет операционные результаты четвертого квартала и 2020 года

РУСАЛ один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании в четвертом квартале и в 2020 году.

Основные результаты:

Алюминий

- Объём производства алюминия в 4квартале 2020 годасоставил950 тыс. тонн (+1,2% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объёма выпуска алюминия;

- За двенадцать месяцев 2020 года объем производства алюминия составил 3755 тыс. тонн, без изменений в годовом выражении;

- За двенадцать месяцев2020 года продажи алюминия снизились на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив3 926 тыс. тонн. Снижение показателя в основном связано с более высокой базой 2019 года, когда объемы продаж были выше нормального уровня из-за реализации избыточных складских запасов первичного алюминия, накопленных в течение 2018 года по причине санкций OFAC. Продажи ПДС выросли на 11,3% –до 1 722 тыс. тонн. Доля ПДС в общем объеме продаж составила 44% (против 37% в2019 году). При этом рост продаж ПДС за 12 месяцев 2020 года был достигнут на фоне волатильности рынка и снижения мирового спроса на алюминий, вызванного пандемией COVID-19.

- Средняя цена реализации алюминия в2020году снизилась на 6,0% по сравнению с прошлым годом – до 1805 долл. США за тонну вслед за снижением средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на 7,1% в годовом выражении – до 1 658 долл. США за тонну. Снижение было частично нивелировано ростом реализованной премии на 8,3% – до 147 долл. США за тонну в основном за счет более высокой доли ПДС в общей структуре продаж.

Глинозем

- В 4 квартале 2020 года производство глинозема увеличилось на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 2142 тыс. тонн. На долю российских предприятий компании пришлось 36% от общего объёма производства;

- Производство глинозема за двенадцать месяцев 2020 года составило 8182 тыс. тонн (+4,1% по сравнению с прошлым годом). Боксито-глиноземный комплекс Friguia увеличил производство глинозема на 19,3% по сравнению с предыдущим годом в результате постепенного наращивания производства.

Бокситы и нефелиновая руда

- В 4 квартале 2020 года производство бокситов сократилось на 7,6% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 3539тыс.тонн.В основном это связано со снижением объемов отгрузки на предприятии «Боксит Тимана» в декабре по причине неблагоприятных погодных условий. Объем добычи нефелиновой руды снизился на 7,7% по сравнению с прошлым кварталом и составил 1121 тыс. тонн;

- Производство бокситов за двенадцать месяцев 2020 годасоставило14838 тыс. тонн (-7,5% по сравнению с прошлым годом). Сокращение объемов производства в первую очередь связано с приостановкой деятельности предприятия в Гайане, о чем было объявлено в начале февраля 2020 года. Объем добычи нефелиновой руды увеличился на 8,4% по сравнению с прошлым годом и составил4599 тыс. тонн.