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РУСАЛ объявляет операционные результаты второго квартала 2020 года

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты операционной деятельности компании во 2 квартале 2020 года.

Основные результаты:

Алюминий

*Объём производства алюминия во 2 кв. 2020 г. составил 927 тыс. тонн (-1,4% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 93% от общего объёма выпуска алюминия.

*Во 2 кв. 2020 г. объём продаж алюминия составил 976 тыс. тонн (+6,8% по сравнению с предыдущим кварталом). За этот период продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС2) по сравнению продемонстрировав снижение доли ПДС в общем объёме продаж до 37% (против 46% в 1 кв. 2020 г.) из-за пандемии COVID-19.

*Во 2 кв. 2020 г. благодаря диверсифицированной клиентской базе Компания адаптировалась к изменениям на рынках, вызванным коронавирусом. Европейское направление по-прежнему доминировало в структуре продаж, однако доля продаж в Европе снизилась до 46% (-9 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом), а доля продаж в Азии выросла до 27% (против 15% в 1 кв. 2020 г.). Такое перераспределение объясняется более мягкими ограничениями в Азии по сравнению с другими регионами и формированием условий ценового арбитража, позволяющих импортировать алюминий в Китай.

*Во 2 кв. 2020 г. средняя цена реализации алюминия снизилась на 11,3% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 654 долл. США за тонну. Снижение было обусловлено как компонентом котировального периода4 Лондонской биржи металлов («LME») (-10,7% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 526 долл. США за тонну), так и компонентом средней реализованной премии (-17,9% по сравнению с предыдущим кварталом – до 128 долл. США за тонну). Снижение премий в течение 2кв. 2020 года связано с уменьшением доли ПДС в структуре продаж продукции и общими рыночными условиями, обусловленными пандемией.

Глинозем

*Во 2 кв. 2020 г. общий объём производства глинозёма практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 2 009 тыс. тонн. На долю российских предприятий Компании приходилось 35% от общего объёма производства.

Бокситы и нефелиновая руда

*Во 2 кв. 2020 г. производство бокситов увеличилось на 8,8% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 3 892 тыс. тонн. Рост был обусловлен увеличением выпуска продукции на предприятии «Боксит Тимана» из-за низкой базы 1 кв. 2020 г., на которую повлиял сезонный фактор. Добыча нефелиновой руды увеличилась на 9,0% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1 181 тыс. тонн.

Экономика
kuzbassnews.ru
28/07/2020
Экономика

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