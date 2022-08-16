РУСАЛ объявляет промежуточные итоги первого полугодия 2022 года

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о своих результатах за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года.

Рост геополитической напряжённости стал причиной значительного увеличения волатильности на товарных и валютных рынках, негативно сказался на деятельности российских предприятий в различных секторах экономики, что привело к снижению спроса на алюминий в РФ.

Запрет правительства Австралии на экспорт глинозема в Россию, а также приостановка производства на Николаевском глиноземном заводе в связи с событиями на Украине негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. Компания вынуждена перестраивать логистические цепочки. Трудности с поставками оборудования могут привести к отсрочке реализации некоторых инвестиционных проектов и программ модернизации производственных мощностей.

Эти факторы, а также укрепление рубля привели к увеличению себестоимости продукции.

Выручка в первом полугодии 2022 года составила 7 153 млн долл. США (5 449 млн долл. США в первом полугодии 2021 года), EBITDA – 1 807 млн долл. США (1 315 млн долл. США в первом полугодии 2021 года), чистая прибыль – 1 680 млн долл. США (2 018 млн долл. США в первом полугодии 2021 года), свободный денежный поток от операционной деятельности – минус 958 млн долл. США (666 млн долл. США в первом полугодии 2021 года), что вызвано увеличением оборотного капитала.

Средняя цена продажи алюминия в первом полугодии 2022 года составила 3 365 долл. США/т (+47,1% г/г), чему способствовал как рост средней цены на Лондонской бирже металлов с учетом котировального периода (LME QP) (+45,1% г/г., до 3 023 долл. США/т), так и рост средней реализованной премии (+68,5% г/г., до 342 долл. США/т). При этом цены на алюминий существенно выросли в 1-м квартале 2022 г., достигнув уровня 3 985 долл. США за тонну в начале марта. Затем наблюдалось снижение цены на алюминий на фоне ухудшения перспектив спроса из-за коронавируса в Китае и опасений наступления рецессии из-за роста глобальной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США. К концу 2-го квартала 2022 г. цена на алюминий на LME упала ниже уровня 2 400 долл. США за тонну.

В течение января-июня 2022 года компания РУСАЛ произвела 1,891 млн. тонн первичного алюминия. Рост показателей к аналогичному периоду прошлого года - 1,2%.

Производство глинозёма сократилось на 19,6% до 3,3 млн. тонн, бокситов - на 11,8% до 6,74 млн. тонн.

Объёмы реализации первичного алюминия и сплавов за январь-июнь были снижены на 11,9% до 1,763 млн. тонн.