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РУСАЛ опубликовал отчет об устойчивом развитии

РУСАЛ опубликовал на Гонконгской фондовой бирже ежегодный отчет об устойчивом развитии.

Отчет включает в себя информацию о стратегии устойчивого развития, а также мерах компании по сокращению углеродного следа, уменьшению выбросов, социальной политике, развитию регионов присутствия, инвестициях в развитие технологий и экологические инновации, охране труда и другие данные. Сбор информации производится в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности GRI, целями устойчивого развития ООН и правилами листинга биржи, а собранные данные предоставляются также в отчетности государственным и регулирующим органам (Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Ростехнадзор и другие), что гарантирует их объективность и точность.

Кроме того, РУСАЛ – единственная компания в России, которая в обязательном порядке публикует ежегодный отчет об устойчивом развитии с 2017 года в соответствии с Правилами листинга (публичного размещения акций) Гонконгской фондовой биржи, где компания провела IPO в 2010 году. В соответствии с перечнем обязательных к раскрытию ESG аспектов и показателей опубликованный отчет РУСАЛа по сравнению с отчетами GRI содержит 166 дополнительных раскрытий информации, описывающих систему корпоративного управления экологическими и социальными рисками, действующие корпоративные политики и регламентацию, сведения о соблюдении законодательства стран присутствия и более подробные данные по ключевым направлениям устойчивого развития.

 Подготовка и публикация отчета об устойчивом развитии является неотъемлемой практикой компаний, высоко ценящих мировые стандарты ESG, а также уделяющих приоритетное внимание принципам устойчивого развития. Компания РУСАЛ публикует отчет с 2004 года, чем показывает свою давнюю приверженность принципам прозрачности при раскрытии информации. Публикация отчета об устойчивом развитии – одно из требований Глобального договора ООН, к которому РУСАЛ присоединился в 2002 году, а также международной ассоциации Aluminium Stewardship Initiative. Отчет публикуется на русском, английском и китайском языках. В этом году в отчете особое внимание уделено разделам «Стратегия устойчивого развития», «Изменение климата и энергоэффективность» и «Этика и права человека».

«Курс на устойчивое развитие является одним из определяющих факторов при формировании бизнес-модели компании РУСАЛ. Мы видим, что меры, которые компания предпринимает для сокращения углеродного следа, позитивно воспринимаются, в том числе и инвестиционным, и потребительским сообществами, которые ориентируется на достоверные показатели, опубликованные в отчете об устойчивом развитии», ­– отметил генеральный директор компании РУСАЛ Евгений Никитин.

Экономика
kuzbassnews.ru
03/07/2020
Экономика
Новости Кузбасса

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