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РУСАЛ отпраздновал День металлурга

Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ масштабно отпраздновал День металлурга, организовав обширную программу мероприятий.

13 июля на торжественном приеме в ДК «Алюминщик» состоялось посвящение в ветераны труда завода, награждение победителей конкурсов «Улучшения года» и «Профессионалы РУСАЛа», а также вручение наград за достижение высоких трудовых результатов и весомый вклад в развитие предприятия.

Главным событием празднования Дня металлурга от РУСАЛа стал концерт «Музыка метALла», организованный компанией 16 июля у ТРЦ «Планета». Перед тысячами новокузнечан и гостей города выступили вокалист Данил Большаков в сопровождении артистов балета, Ольга Кузнецова с шоу-балетом «Затмение», артисты театра танца «Ритм и мы», кавер-группа «Байконур», шоу барабанщиков ZANOZZA. Хедлайнером концерта от РУСАЛа стала группа BURITO (г. Москва).

Гостей праздника приветствовали заместитель генерального директора РУСАЛа Владимир Берстенев, директор по связям с общественностью НкАЗа Антон Василенко и первый заместитель Главы Новокузнецка Евгений Бедарев. Также со сцены было зачитано поздравление с Днем металлурга от основателя компании Олега Дерипаски. 

На площадке праздника работала и фотозона, где можно было сделать памятные фотографии. А корпоративные волонтеры РУСАЛа предлагали гостям праздника нанести на кожу переводные тату-наклейки с символикой праздника и Компании.

Кульминацией праздника стало мультимедийное шоу, по окончании которого небо над Новокузнецком раскрасили огни фейерверка.

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/07/2022
Общество
Экономика
Новокузнецк
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