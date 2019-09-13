РУСАЛ поддержал экологические инициативы

Сотрудники Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ приняли участие в экоакции «Дерево городу».

Руководящий состав НкАЗа и члены Рабочего совета завода совместно с председателем комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ириной Савиной, главой Кузнецкого района Сергеем Сухоревым и жителями Новокузнецка приняли участие в экоакции «Дерево городу». Эковолонтеры озеленили территорию вдоль улицы Обнорского, высадив на месте старых аварийных деревьев 41 саженец рябины.

- Озеленению и благоустройству городских пространств компания РУСАЛ уделяет большое внимание. Сотрудники заводов Компании регулярно участвуют в корпоративных, городских и всероссийских экологических акциях. В 2019 году в рамках комплексной программы по сокращению «углеродного следа» РУСАЛ первым в России реализует масштабный проект по высадке в Сибири 1 миллиона деревьев, - отметил директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности НкАЗа Александр Яковлев.

Кроме того, с 2017 года РУСАЛ проводит в городах присутствия экологический марафон «Зеленая волна» и одноименный грантовый конкурс. Марафон включает в себя акции по посадке деревьев, субботники, уборку берегов рек, а также экологические мастер-классы, познавательные лекции и конкурсы.