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РУСАЛ поддержал школьное творчество

РУСАЛ в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса финансирует ремонт в школе № 50, расположенной в Кузнецком районе Новокузнецка.

В настоящий момент в здании школы идет замена 57 старых окон на современные, с энергосберегающими стеклопакетами, монтируются новые отливы, откосы и подоконники.

Кроме того, к началу учебного года будет капитально отремонтирован актовый зал – наряду с окнами строители полностью заменят здесь сцену и пол. Комфортную при любой погоде температуру в этом помещении будет обеспечивать климатическая система.

Реконструкция актового зала и замена всех окон стала очередным этапом последовательного обновления здания школы №50. В прошлом году на средства РУСАЛа в ней был капитально отремонтирован спортивный зал.

- РУСАЛ, будучи социально ответственной компанией, последовательно повышает качество жизни в городах своего присутствия: проводит грантовые конкурсы, реализует образовательные, культурно-просветительские и спортивные проекты, выделяет целевое финансирование на развитие существующих и создание новых общественных пространств. В частности, в Новокузнецке с 2008 года суммарный объем социальных инвестиций РУСАЛа приблизился к 1 млрд. рублей - сказал управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслав Марков.

- Новокузнецкий алюминиевый завод и школу № 50 связывают долгие годы сотрудничества. Мы постоянно участвуем в грантовых конкурсах и образовательных программах РУСАЛа. К примеру, на грант Компании мы восстановили школьную теплицу и теперь здесь проходят практические занятия по биологии, причем выращенную в теплице зелень наши ребята дарят маломобильным пожилым жителям Кузнецкого района. В 2019 году в актовом зале, который сейчас реконструируется, в рамках профориентационной программы РУСАЛа «13 элемент» проходило научно-экспериментальное шоу «Выше звезд», а месяцем позже, в ходе научного фестиваля РУСАЛа - Химический квест «Элемент будущего». Наше сотрудничество с алюминщиками позволяет строить профориентационную работу на качественно ином уровне. Условия, в которых проходят занятия, тоже имеют значение, - отметила директор школы № 50 Татьяна Бессонова.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Общество
Новокузнецк

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