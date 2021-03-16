РУСАЛ поддержит 60 волонтёрских проектов по итогам конкурса «Помогать просто»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто», направленного на развитие корпоративного и городского волонтёрства. В результате экспертной оценки были определены 60 проектов-победителей, на реализацию которых компания в 2021 году направит более 5,1 млн рублей.

Участники конкурса — социальные предприниматели, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации из семи регионов России — представили на рассмотрение экспертной комиссии 229 проектных заявок. Это инициативы, направленные на работу с социально незащищёнными группами населения и оказание шефской помощи социальным учреждениям, организацию безвозмездной профессиональной помощи (pro bono), а также на формирование волонтёрских сообществ и продвижение идей добровольчества. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта — 100 тысяч рублей.

В Новокузнецке при финансовой поддержке РУСАЛа будут реализованы восемь инициатив.

В рамках проекта «Садопарк спортивный» на стадионе школы №43 для пожилых людей будут организованы секции по ОФП, волейболу, футболу, стритболу, скандинавской ходьбе и аэробике. Члены Совета ветеранов Куйбышевского района, участники проекта «Синергия сердец», займутся социальной адаптацией воспитанников школы-интерната №66. В пришкольном тепличном комплексе пожилые люди вместе с ребятами будут выращивать овощи, делясь своим опытом ведения домашнего хозяйства.

Волонтеры Фонда развития Детско-юношеского центра «Орион», клуба волонтеров серебряного возраста «Траектория развития» и члены Новокузнецкого городского совета ветеранов войны и труда вместе с воспитанниками театральной студии «Овации» поставят несколько театрализованных представлений о жизни детей в годы Великой Отечественной войны. Волонтерами для детей с ОВЗ, проживающих в Новоильинском районе, станут воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алые паруса».

Авторы проекта «Творческая мастерская «Преображение» проведут для детей с ОВЗ из школы №103 мастер-классы по созданию изделий и аксессуаров и использованию современной швейной и вязальной техники. Волонтеры Фонда «Детское творчество» организуют с мая по август 2021 года «Леганикулы» для детей с ментальными нарушениями из специальной школы №53. В течение трех десятидневных смен ребята будут развивать мелкую моторику на занятиях с элементами Лего конструирования.

Включать в общеобразовательную среду детей с расстройствами аутистического спектра планируют участники автономной некоммерческой организации помощи гражданам с ментальными и физическими особенностями развития «Мир возможностей» в ходе инклюзивного проекта «Ресурсный класс». Волонтеры – работники МКДК Куйбышевского района изготовят и передадут 60 комплектов сменного постельного белья для пациентов Новокузнецкого хосписного отделения.

«Грантовый конкурс «Помогать просто» даёт ресурс для добрых дел волонтёрам всех возрастов и профессий. Среди победителей этого года есть школьники и студенты, профессионалы своего дела и «серебряные» волонтёры. Здорово, что в наших городах с каждым годом становится всё больше активистов, готовых пробовать свои силы в социальных проектах», — отметил Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа.

Традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании Олегом Дерипаска. Так, в 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.