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РУСАЛ поддержит 63 социальных проекта в рамках конкурса «Помогать просто»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто». На реализацию 63 лучших волонтерских инициатив компания направит более 2,8 млн рублей.

Проекты, победившие в конкурсе, ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров.

Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта составит 50 тысяч рублей.

В конкурсе приняли участие социальные и образовательные учреждения, муниципальные и социально ориентированные некоммерческие организации, а также инициативные группы граждан и корпоративных волонтеров из Ачинска, Боготола, Братска, Волгограда, Каменска-Уральского, Кандалакши, Краснотурьинска, Красноярска, Москвы, Назарова, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Тайшета, Шелехова, Шарыповского района.

В Новокузнецке РУСАЛ поддержит грантами на общую сумму около 400 тысяч рублей восемь социальных инициатив.

Проект активистов школы №24 «Блин Блинский и Ко» направлен на социальную адаптацию людей с психоневрологическими отклонениями. Для них проведут серию мастер-классов по обучению кулинарному мастерству. Блеснуть своими достижениями в этом направлении и школьники, и их подопечные смогут в «Кулинарном поединке». Одновременно проект станет платформой для создания в школе волонтерского движения.

Инициативная группа новокузнечан под руководством Лилии Беляниной в рамках проекта «Каша из топора» научит воспитанников детского дома основам приготовления здоровой пищи. Ребята вместе с волонтерами будут учиться составлять сбалансированный рацион дня и создадут в итоге собственную книгу рецептов.

Инициативная группа Комитета социальной защиты Новокузнецка создаст Клуб волонтеров-экскурсоводов серебряного возраста. После специального обучения гидам, каждый из которых обладает собственным багажом знаний о родном городе, предстоит водить экскурсионные группы по новым, разрабатываемым в настоящий момент, маршрутам.

Студенты Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания создадут волонтерский отряд и будут безвозмездно делать косметический ремонт в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.

Команда школы №92 в рамках проекта «Робинзоны» создаст инклюзивные туристические мастерские, в которых школьники вместе с воспитанниками школы-интерната №66 будут постигать азы туризма. Полученные в ходе теоретического курса и серии прикладных занятий знания и умения ребята продемонстрируют на туристическом слете.

Активисты школы-интерната №66 разработали собственный проект для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – «Столяр 2.0». Ребят научат работать в школьной столярной мастерской на современном оборудовании с числовым программным управлением. Это позволит выпускникам с ограниченными возможностями здоровья определиться с будущей  профессией.

Инициативная группа горожан под руководством Натальи Истоминой предложила социально-театральный проект «Действие», в рамках которого люди с ОВЗ и члены их семей будут ставить кукольный спектакль. Участники проекта сами напишут сценарий пьесы, создадут декорации и кукол. В ходе подготовки им предстоит научиться шитью, вышиванию, и освоить искусство публичных выступлений.

Фолк-медиапроект инициативной группы библиотечной системы Новокузнецка «Марь Иванна, вперед» включает в себя занятия для пожилых людей по изучению истории русского костюма, мастер-классы по технологии создания образа и демонстрации одежды. Авторы проекта уверены, что включение представительниц старшего поколения в активный вид творческой деятельности поможет им уменьшить степень социальной изолированности.

Конкурс «Помогать просто» реализуется в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства и направлен на вовлечение жителей городов в добровольческую и общественно полезную деятельность, поддержку инновационных решений в области благотворительности, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/12/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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