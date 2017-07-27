РУСАЛ поддержит грантами 9 волонтерских проектов в Новокузнецке

В рамках конкурса «Помогать просто» предусмотрена поддержка инициатив, направленных на развитие волонтерства в городах присутствия РУСАЛа. Дважды в год благодаря грантовому фонду городские и корпоративные волонтеры получают возможность реализовать проекты, направленные на работу с социально незащищенными слоями населения, развитие pro bono волонтерства, формирование волонтерских сообществ, организацию и проведение образовательных мероприятий для них. Всего за время пяти проведенных грантовых конкурсов был поддержан 261 проект.

Главная особенность конкурса, существующего с 2015 года, - поддержка инициатив неформальных, самостоятельных объединений горожан без юридического статуса. Впервые за всю историю конкурса «Помогать просто» поддержку получили 53% проектов, авторами которых являются инициативные группы жителей городов присутствия РУСАЛа. Остальные инициативы предложены организациями.

Большой запрос от соискателей конкурса был на поддержку проектов, связанных с организацией школ и форумов для существующих волонтерских сообществ. Также в рамках первого конкурса 2017 года отмечается высокая активность волонтеров, развивающих идею благотворительных спектаклей. Традиционно в грантовом конкурсе поддержаны проекты наставничества в детских домах и социальных учреждениях.

В Новокузнецке грантовую поддержку РУСАЛа получат 9 волонтерских проектов на общую сумму около 500 тысяч рублей:

Организация - заявитель Название проекта Описание проекта Инициативная группа Александра Третьякова Танцуем вместе Проведение серии репетиций-занятий по инклюзивному танцу, в которой примут участие дети с ОВЗ, молодые люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, ментальными ограничениями. Итогом проекта станет благотворительный бал с показом поставленных танцевальных номеров. Некоммерческая организация «Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» Театр добрых дел Проект позволит создать в Новокузнецке постоянно действующую волонтерскую театральную труппу, которая подготовит серию «добрых спектаклей» и покажет их в детских домах города. Некоммерческая организация "Благотворительный фонд поддержки ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской Старший брат Проект объединит воспитанников дворца творчества им. Н.К. Крупской и социально-реабилитационных центровдля несовершеннолетних с целью создания «развивающих досок» для малышей. Малыши получат возможность изучать среду вокруг себя и научиться пользоваться опасными вещами правильно и безопасно, а старшие ребята своими руками изготовят развивающие доски и проведут для младших товарищей уроки безопасности. Инициативная группа Натальи Жумаевой ПараСпартакиада Параспартакиада «Доступные вершины» для детей с ОВЗ в рамках спартакиады для школьников сплотит особых и обычных ребят, покажет, что спорт доступен всем. Параспартакиада «Доступные вершины» будет проходить в Заводском районе ежегодно. Инициативная группа Светланы Падалко Добровольцы, на старт! Проект направлен на продвижение идеи волонтерства среди школьников Куйбышевского района и вовлечение их в активную добровольческую деятельность. В рамках проекта будут выпущены сборники методических рекомендации и «Настольная книга волонтера», которые впоследствии передадут во все школы Новокузнецка. Инициативная группа Татьяны Новоселовой Театр в чемодане Проект представляет собой маленький, умещающийся в обычный дорожный чемодан, выездной кукольный театр со сказками, несущими воспитательный, развлекательный и терапевтический эффекты. Проект направлен на оказание эмоциональной поддержки детям, проходящим длительное лечение в больницах. Инициативная группа Василисы Мищенко Старость в радость Проект направлен на развитие в Новокузнецке волонтерский системы адресной (моральной, психологической, материальной и иной) помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, проживающим в домах-интернатах. Волонтеры станут постоянными гостями своих подопечных, организуя для них мастер-классы, тренинги, игры, проводить танцевальную и песочную терапию. Чтобы сделать сборы материальной помощи систематическими, команда проекта установит в продуктовых и хозяйственных магазинах города специальные боксы, передавая затем собранные вещи в женский психоневрологический диспансер. Автономная некоммерческая организация «Центр развития социальных инициатив «Формула» Двор наших детей В рамках проекта будут организованы мероприятия, направленные на сплочение жителей Кузнецкого района. Активисты молодежной организации НкАЗа и новокузнецкого филиала компании «Рус-Инжиниринг» совместно с жителями домов благоустроят территорию, организуют еженедельные игровые тематические «Воскресные игры» для детей района, а также семейные праздники, направленные на экологическое воспитание. Автономная некоммерческая организация «Творческое объединение молодежи «Арт-полигон» Школа граффити для воспитанников детского дома В ходе проекта для детей из детского дома «Ровесник» будут организованы факультативные занятия по рисованию граффити. Курс поможет ребятам найти новый способ самовыражения, улучшит их психологическое состояние, позволит почувствовать себя частью большого сообщества художников и, возможно, поможет найти свое призвание во взрослой жизни.

«Конкурс волонтерских проектов «Помогать просто» становится точкой входа для многих начинающих активистов, готовых организовывать сообщества и менять свой город. Простая форма заявки, понятная форма отчетности, небольшая сумма гранта — все это дает возможность попробовать силы в реализации волонтерских проектов. Сегодня в конкурсе «Помогать просто» почти половина наших победителей - новички. Все они не только получат финансовую поддержку, но и повысят свои компетенции в вопросах социального проектирования в организованных для них Клубах грантополучателей», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Проекты, не получившие финансирование, а также руководители организаций и инициативных групп, не успевшие подать свои грантовые заявки, могут принять участие во втором конкурсе «Помогать просто» 2017 года, который стартует в сентябре.

Для справки:

Конкурс «Помогать просто» реализуется в рамках одноименной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства и направлен на вовлечение жителей городов в добровольческую и общественно полезную деятельность, поддержку инновационных решений в области благотворительности, а также на создание единого коммуникационного пространства для волонтеров. Помимо конкурса программа «Помогать просто» включает в себя интернет-сервис «Помогать просто» ( www.pomogat-prosto.ru ), ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» и партнерскую программу «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

В конкурсе принимали участие социальные и образовательные учреждения, муниципальные и социально ориентированные некоммерческие организации, а также инициативные группы граждан из Ачинска и Ачинского района, Абакана, Алтайского и Бейского районов Республики Хакасия, Братска, Волгограда, Каменска-Уральского, Кандалакши, Краснотурьинска, Красноярска, Москвы, Михайловска, пос. Надвоицы, Новокузнецка, Саяногорска, Североуральска, Тайшета, пос. Таежный Богучанского района, Шелехова и Шелеховского района.