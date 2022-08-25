РУСАЛ помог детям собраться в школу

87 сотрудников Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ, чьи дети в этом году идут в первый класс, получили сертификаты номиналом 3000 рублей на приобретение школьных принадлежностей.

Акцию, направленную на поддержку работников с детьми-первоклассниками, РУСАЛ проводит уже второй год. Также руководство НкАЗа поддерживает многодетных родителей и опекунов, в семьях которых три и более детей школьного возраста, выделяя им по 1500 рублей на каждого ребенка. Заводская профсоюзная организация ППО «НКАЗ» ГМПР выплачивает членам профсоюза, имеющим статус многодетных семей, опекуна, вдов, вдовцов, единственного родителя, по 1500 рублей на каждого ребенка, идущего в школу, а первоклассникам вручаются настольные органайзеры.

- Для первоклассников первый день знаний имеет особое значение, ведь это начало их пути во взрослую жизнь. А помощь родителям в приобретении всего необходимого к школе стало еще одной доброй традицией РУСАЛа, – отметил директор по связям с общественностью НкАЗа, депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Антон Василенко.

Традиции помогать городам присутствия были заложены основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Компания постоянно улучшает благосостояние своих сотрудников, реализует программы развития социальной сферы. В частности, за последний год на предприятиях РУСАЛа трижды повышалась заработная плата, увеличивался размер дотации на питание, выполнялись корпоративная жилищная программа, организовывалось санаторно-курортное лечение сотрудников и летний отдых их детей. По инициативе Рабочего совета НкАЗа для заводчан на территории предприятия был открыт физиокабинет.

В рамках Соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса, заключаемых с 2008 года, в Новокузнецке на средства алюминщиков созданы и отремонтированы около 200 объектов социальной инфраструктуры. В частности, при финансовой поддержке РУСАЛа в школе № 50 заменили окна, капитально отремонтировали актовый и спортивный залы, в школе №71 заменили кровлю, в лицее №104 – отремонтировали фасад, входные узлы и благоустроили прилегающую территорию. В 2022 году на средства РУСАЛа ремонтируются фасад и кровля школы-интерната № 38, в специальной школе № 53 заменили 171 окно, в доме творчества «Вектор» ремонтируется кровля.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа