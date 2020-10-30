РУСАЛ помог инициативным новокузнечанам озеленить город

В Новокузнецке победители грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна» благоустроили шесть общественных пространств.

В этом году заявки принимались в номинациях «Озеленение и благоустройство общественных пространств» с максимальной суммой гранта 50 тысяч рублей и «Экоинициатива» с максимальной суммой гранта в 150 тысяч рублей.

Во всех городах присутствия РУСАЛа на конкурс поступило 215 заявок, 55 из них получили грантовую поддержку. В Новокузнецке до региональной экспертизы было допущено 36 проектов, 6 из которых стали победителями. Общая сумма грантов в Новокузнецке составила порядка 280 000 рублей.

Первым был реализован проект жителей и администрации Заводского района «Цветущий выпуск», в рамках которого на Аллее выпускников силами инициативной группы, волонтеров и организаций-партнеров были высажены 50 саженцев сирени, а волонтеры-художники создали масштабную картину на стене расположенного вблизи аллеи стадиона.

Авторы проектов «Бабушкин дворик» и «Голубая ель» благоустроили две придомовые территории: на Косыгина, 5 и Разведчиков, 58. Идеи старших домов подхватили активные жители и управляющие компании.

Студенты и преподаватели Новокузнецкого горнотранспортного колледжа - участники проекта «Когда мы едины – мы непобедимы» создали на территории своего учреждения цветники и озеленили зоны активного отдыха.

На территории инклюзивного детского центра «Ромашка» (пр. Энтузиастов, 7) появилось арт-пространство «Ромашковая поляна», высажены цветы и кустарники. Сейчас волонтеры проекта проводят эколектории для новокузнечан разных возрастов.

В Новоильинском районе у детской школы искусств №55 открылся сквер «СемьЯ». Эковолонтеры благоустроили территорию между школой и домом по адресу Новоселов, 5, которая, по их задумке, станет пространством для творчества, игр и семейного отдыха.

- РУСАЛ, являясь социально ответственной компанией, с 2017 года проводит в городах своего присутствия грантовый конкурс «Зеленая волна», направленный на поддержку инициатив по озеленению и благоустройству локальных городских пространств. Количество заявок на него, как и размер грантовой поддержки, с каждым годом растет. Радует, что благодаря участию новокузнечан в грантовых конкурсах Компании «Территория РУСАЛа», «Помогать просто» и «Зеленая волна» в городе формируется грантовая культура и все больше инициативных людей учатся с нашей помощью воплощать свои интересные и полезные идеи, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.