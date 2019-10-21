РУСАЛ помогает школьникам выбрать профессию

В рамках профориентационной программы компании РУСАЛ «13 элемент» в Новокузнецке состоялось научно-экспериментальное шоу «Выше звезд».
Юные горожане познакомились с физическими и химическими законами, на которых базируется производство крылатого металла. Ребята с интересом наблюдали за созданием лавовой лампы, постигали секреты магнитной левитации, взаимодействие магнитной стружки с жидкостями и магнитов с алюминиевыми пластинами, изучали проводимости сред. В перерывах между опытами ребята в режиме онлайн ответили на семь профориентационных вопросов и приняли участие в викторине «Где логика?»
Фото: пресс-служба НкАЗа
21/10/2019
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