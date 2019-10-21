РУСАЛ помогает школьникам выбрать профессию

Кузбассовцев ждёт тёплый ноябрь Стало известно какая погода в Кузбассе ожидается в ноябре. В Кемеровском гидрометцентре дали...

В Башкирии значительно ухудшится погода Ночью и утром ожидаются дожди и снег. В северных районах небольшие дожди. Днем температура...

Стала известна причина закрытия кемеровского ТРК «Радуга» Иск к владельцу ТРК «Радуга» подала администрация города в августе прошлого года. Прокуратура и...