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РУСАЛ помогает школьникам выбрать профессию

В рамках профориентационной программы компании РУСАЛ «13 элемент» в Новокузнецке состоялось научно-экспериментальное шоу «Выше звезд».

Юные горожане познакомились с физическими и химическими законами, на которых базируется производство крылатого металла. Ребята с интересом наблюдали за созданием лавовой лампы, постигали секреты магнитной левитации, взаимодействие магнитной стружки с жидкостями и магнитов с алюминиевыми пластинами, изучали проводимости сред. В перерывах между опытами ребята в режиме онлайн ответили на семь профориентационных вопросов и приняли участие в викторине «Где логика?»

 

 

 

 

Фото: пресс-служба НкАЗа

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/10/2019
Образование
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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