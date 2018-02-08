РУСАЛ построит установку по производству сульфатов на НкАЗе

ОК РУСАЛ приступил к строительству на Новокузнецком алюминиевом заводе участка вывода сульфатов натрия из растворов газоочистки. Инвестиции в проект составляют 70 млн рублей. Впервые технологию, разработанную Инженерно-технологическим центром РУСАЛа, отработали на производственных участках Красноярского алюминиевого завода в 2017 году. Суть инновации заключается в выведении сульфата натрия из растворов газоочистных установок. Получаемый продукт может быть использован при производстве целлюлозы, стекла, моющих средств, а также строительных материалов. С вводом участка в эксплуатацию снижается содержание сульфатов в растворах газоочистных установок, повышается эффективность их работы, а сокращение перекачки содовых растворов на шламовое поле позволяет в перспективе отказаться от строительства новых шламовых полей. Все необходимое оборудование на НкАЗ уже поступило, и в январе 2018 года начались строительно-монтажные работы. Пуск в работу установки по выводу сульфатов натрия из растворов газоочистных установок намечен на июнь 2018 года. Проектная производительность нового участка составит 8,6 тыс. тонн в год сухого сульфата натрия. Планируется, что к августу оборудование выйдет на эти показатели. «За последние 10 лет в экологические проекты на НкАЗе было инвестировано порядка 1,7 млрд рублей. В 2018 году объем вложений планируется на уровне 800 млн рублей. Внедряемая технология превосходит иностранные аналоги по целому ряду характеристик, так как она обеспечивает более высокую степень очистки газов и позволяет производить товарный продукт», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.