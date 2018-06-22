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"Русал" предложил ввести соцнорму электропотребления с низким тарифом

Директор по работе с естественными монополиями «Русала» Максим Балашов сообщил журналистам, что компания предлагает правительству принять решение о социальной норме на электроэнергию. Он напомним, что еще в 2012 году предполагалось введение такое нормы. Пока она введена только в шести регионах.


"Это нужно вводить повсеместно, для того, чтобы реально помогать именно тем, кто нуждается", - сказал Балашов. Он отметил, что богатых граждан, у которых коттеджи с саунами или граждан, которые майнингом криптовалют занимаются, субсидировать не нужно.

 

При введении соцнормы, электроэнергия, потребленная сверх нормы, оплачивается по более высокому тарифу.

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kuzbassnews.ru
22/06/2018
Общество
Экономика
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