"Русал" предложил ввести соцнорму электропотребления с низким тарифом

Директор по работе с естественными монополиями «Русала» Максим Балашов сообщил журналистам, что компания предлагает правительству принять решение о социальной норме на электроэнергию. Он напомним, что еще в 2012 году предполагалось введение такое нормы. Пока она введена только в шести регионах.



"Это нужно вводить повсеместно, для того, чтобы реально помогать именно тем, кто нуждается", - сказал Балашов. Он отметил, что богатых граждан, у которых коттеджи с саунами или граждан, которые майнингом криптовалют занимаются, субсидировать не нужно.

При введении соцнормы, электроэнергия, потребленная сверх нормы, оплачивается по более высокому тарифу.