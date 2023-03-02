РУСАЛ приглашает новокузнечан на День спорта!

11 марта в Новокузнецке вновь пройдет День спорта «На лыжи!» - спортивный праздник, организованный компаниями РУСАЛ, Эн+ и Федерацией лыжных гонок России.

Соревнования пройдут на лыжной базе «Спортивная республика», расположенной по адресу: ул. Чернышова, 15.

Участников мероприятия ждут забеги по возрастным группам, семейные лыжные эстафеты, конкурсы для детей и взрослых, полевая кухня, горячий чай, бесплатный прокат беговых лыж.

11:00 – регистрация участников

12:00 – открытие соревнований

13:00 – старты по возрастным категориям, конкурсы и анимация для гостей и участников

15:00 – награждение победителей.

День спорта – одно из направлений социального проекта РУСАЛа и Эн+ «На лыжи!», у истоков которого стоял предприниматель и общественный деятель Олег Дерипаска. Помимо программы по популяризации спорта среди любителей, проект «На лыжи!» включает работу по повышению квалификации тренеров региональных и местных школ и секций, организацию и проведение системы молодёжных соревнований, материально-техническое снабжение спортсменов и лыжных организаций. Проводятся первенства и чемпионаты на призы РУСАЛа и Эн+, выявляя и поддерживая наиболее перспективных спортсменов в возрастной категории 13-16 лет. Для повышения уровня профессиональной подготовки, проводится обучения тренеров, работающих как с начинающими группами, так и с региональными сборными. Получает развитие лыжная инфраструктура в регионах – строятся и реконструируются трассы, лыжные базы, закупаются снегоходы и многофункциональные укладчики лыжных трасс.

С момента старта в 2016 году проект «На лыжи!» стал полноценной программой развития лыжного вида спорта и предоставляет новым спортивным «звездочкам» возможность проявить себя. Например, на межрегиональные соревнования по лыжным гонкам «На лыжи!», которые пройдут в Красноярске с 6 по 12 марта, скоро отправятся две юные новокузнечанки. 14-летняя Екатерина Осийчук и 13-летняя Елена Внукова заняли призовые места в областном первенстве по лыжным гонкам «На лыжи!», завоевав тем самым право представлять Новокузнецк и Кузбасс на межрегиональных состязаниях.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа