РУСАЛ приглашает новокузнечан на научный фестиваль

С 6 по 9 ноября в Новокузнецке третий раз пройдет «РУСАЛ ФестивAL #Наука». Программа Фестиваля рассчитана на четыре дня и включает в себя ознакомительную экскурсию школьников на Новокузнецкий алюминиевый завод, Химический квест «Элемент будущего», соревнования «Кубок инженеров», интерактивную выставку «Путеводитель по науке», лекции ученых – популяризаторов науки и открытые кинопоказы научно-популярных фильмов.

В первый день фестиваля в Кузнецком районе откроется детский технопарк «Кванториум», в приобретение, реконструкцию и внутреннюю отделку здания которого РУСАЛ вложил 40 млн рублей по Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса. Сразу после открытия научно-образовательного центра его воспитанники отправятся на Новокузнецкий алюминиевый завод. На предприятии ребята не только познакомятся с процессом производства алюминия, но и получат 6 производственных кейсов, решать которые будут под руководством технических специалистов НкАЗа в рамках регионального интенсива «Наноград» Всероссийской программы «Школьная лига».

7 ноября школа № 50 превратится в научную площадку, на которой учащиеся 5-7 классов проявят свои знания в Химическом квесте «Элемент будущего», а 8 ноября в детском технопарке «Кванториум» на «Кубке инженеров» сразятся старшеклассники города.

9 ноября участниками «РУСАЛ ФестивАL #Наука» приглашают стать всех желающих. С 10 до 18 часов в здании Большого зала администрации города (ул. Кирова, 71, вход со стороны Сбербанка) будет работать интерактивная научная выставка «Путеводитель по науке». В тематических зонах гости смогут пройти основные вехи развития науки: от первых орудий труда древнего человека до хайтека, побывать в лаборатории Менделеева, изготовить экзоскелет, собрать и запустить модель быстроходного катера, сразиться в интеллектуальной дуэли с искусственным разумом, увидеть мир, меняющийся с технологией дополненной реальности.

С лекцией, как в ближайшие 30 лет технологии изменят жизнь человека, выступит известный блогер и автор «Альманаха эпохи гипертекста о науке, культуре и технологиях» Илья Кабанов, а писатель-фантаст Тим Скоренко расскажет, кто придумывает новые гаджеты и как нужно мыслить, чтобы самому изобрести что-то полезное и запустить собственный стартап. Между лекциями состоятся сеансы научно-популярных фильмов.

Финалом интерактивной выставки и научного фестиваля станет публичная защита результатов решения производственных кейсов воспитанниками детского технопарка «Кванториум» перед инженерами Новокузнецкого алюминиевого завода и учеными.

Мероприятия научного фестиваля РУСАЛа уже прошли в Ереване, Иркутске, Братске, п. Таежном, Ачинске и Саяногорске. После Новокузнецка «РУСАЛ ФестивАL #Наука» состоится в Каменске-Уральском, Североуральске и Краснотурьинске.