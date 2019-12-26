РУСАЛ приглашает новокузнечан встать «На лыжи!»

В Новокузнецке в третий раз состоится Городской спортивный праздник в рамках благотворительного проекта «На лыжи!» - совместной инициативы компании РУСАЛ, En+ Group и Федерации лыжных гонок России.

Спортивный праздник пройдет 8 января в парке «Лесная республика», расположенном по адресу: Листвянское шоссе, 17.

Участников спортивного праздника будут ждать массовые забеги по возрастным группам, семейные лыжные эстафеты конкурсы для детей и взрослых, горячий чай и выпечка, бесплатный прокат беговых лыж.

13:00 – регистрация и страхование участников

14:00 – открытие праздника илыжный марафон

13:30 – 17:00 - конкурсы и забавы для гостей и участников праздника.