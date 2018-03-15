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РУСАЛ приглашает жителей Новокузнецка снова встать «На лыжи!»

В субботу, 17 марта, в Новокузнецке состоится второй Городской спортивный праздник в рамках благотворительного проекта «На лыжи!» - совместной инициативы En+ Group, ОК РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России. Соревнования лыжников пройдут 17 марта в 14:00 на лыжной трассе «Березовая роща» Новоильинского района (остановка Спортивная).

К участию приглашаются лыжники в возрасте от 4 лет. Детские состязания пройдут в нескольких возрастных категориях: до 5 лет – дистанция 100 метров, от 6 до 11 лет - 500 метров. Спортсменам старше 12 лет предстоит пробежать дистанцию в 4 километра.

7-10 лет, 11 – 13 лет, 14 – 16 лет, после которых состоится массовый старт для всех возрастов. Победители соревнований получат фитнес-браслеты, флисовые баффы и победные вымпелы.

13:00 – регистрация и страхование участников

14:00 – открытие праздника

14:20 – лыжные забеги:

до 5 лет; 6 – 8 лет; 9 – 11 лет; 12 – 13 лет; 14 – 15 лет; 16 - 17 лет; 18 – 19 лет; 20 – 30 лет; 31 – 40 лет; 51 – 60 лет; 61 и старше.

16:50 – подведение итогов, церемония награждения

Участникам соревнований необходимо иметь при себе медицинский допуск и страховку. Для удобства страховой полис можно будет оформить на месте.

Также для гостей праздника будут организованы конкурсы, семейные эстафеты, интерактивные площадки и фотозоны. 

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
15/03/2018
Спорт
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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