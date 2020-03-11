РУСАЛ приглашает жителей Новокузнецка встать «На лыжи!»

Председатель СО РАН В. Пармон вошел в набсовет НОЦ «Кузбасс» Валентин Пармон подчеркнул, что работа научных учреждений и вузов Кемеровской области в рамках НОЦ...

За 5,6 млрд рублей благоустроят площадь рядом с Красным озером В кузбасской столице планируется благоустройство территории от Президентского кадетского училища до...

Сотрудница кузбасской стоматологии похитила больше 2 миллионов рублей В ходе следствия удалось установить, что общая сумма похищенных средств составляет 2 300 000 рублей...