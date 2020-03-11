РУСАЛ приглашает жителей Новокузнецка встать «На лыжи!»

14 марта в Новокузнецке вновь состоится Городской спортивный праздник в рамках благотворительного проекта «На лыжи!» - совместной инициативы компаний РУСАЛ, En+ Group и Федерации лыжных гонок России.
Спортивный праздник пройдет в парке «Лесная республика», Листвянское шоссе, 17.
Участников спортивного праздника будут ждать забеги по возрастным группам, семейные лыжные эстафеты, конкурсы для детей и взрослых, горячий чай, бесплатный прокат беговых лыж.
13:00 – регистрация и страхование участников
14:00 – открытие праздника и лыжные забеги
13:30 – 16:00 - конкурсы и забавы для гостей и участников праздника.
11/03/2020
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