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РУСАЛ приглашает жителей Новокузнецка встать «На лыжи!»

14 марта в Новокузнецке вновь состоится Городской спортивный праздник в рамках благотворительного проекта «На лыжи!» - совместной инициативы компаний РУСАЛ, En+ Group и Федерации лыжных гонок России.

Спортивный праздник пройдет в парке «Лесная республика», Листвянское шоссе, 17.

Участников спортивного праздника будут ждать забеги по возрастным группам, семейные лыжные эстафеты, конкурсы для детей и взрослых, горячий чай, бесплатный прокат беговых лыж.

13:00 – регистрация и страхование участников
14:00 – открытие праздника и лыжные забеги
13:30 – 16:00 - конкурсы и забавы для гостей и участников праздника.

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/03/2020
Спорт
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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