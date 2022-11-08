РУСАЛ принял новый Кодекс корпоративной этики

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил новый Кодекс корпоративной этики.



Документ был принят советом директоров взамен действовавшего с 2005 года (с изменениями от 2007 года) Кодекса. В ходе стратегических сессий и обсуждения необходимых изменений этого ключевого элемента корпоративной культуры уполномоченные по этике на предприятиях, руководители компании и представители трудовых коллективов предложили выстроить новую редакцию Кодекса корпоративной этики на таких ценностях, как открытость, амбициозность, забота, инициативность и сотрудничество.



Помимо этических ценностей, определяющих принципы ведения бизнеса в повседневной жизни, новая версия Кодекса содержит и высшие ценностные ориентиры (своего рода «Моральный компас» бизнеса). Все они являются фундаментом для построения обновлённой корпоративной культуры, требующей ещё большей сплочённости команды, адаптивности и незаурядных решений в новых условиях.



В структуре нового Кодекса все этические принципы ведения бизнеса разделены на три темы «Формирование здоровой и безопасной среды», «Борьба с неэтичным поведением» и «Ответственное распоряжение ресурсами», которые в равной мере обращены ко всем заинтересованным сторонам. Каждая глава содержит указания на конкретные принципы, сформулированные для уровня компании в целом, сотрудников, руководителей, членов Совета директоров (там, где это применимо), даже соискателей на вакантные позиции, а также перечень опубликованных корпоративных политик, более детально раскрывающих ту или иную тему, со ссылками на внешний сайт компании на русском и английском языках.



В заключительном разделе Кодекса, посвящённом соблюдению его положений, помимо обзора инструментов коммуникации по вопросам возможных нарушений Кодекса (включая разветвлённую сеть уполномоченных по этике и анонимную горячую линию), даны гарантии от лица компании в адрес сотрудников и руководителей, сообщающих о нарушениях положений Кодекса.



Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин прокомментировал принятие обновленного Кодекса корпоративной этики: «Мы убеждены, что следование положениям Кодекса укрепит атмосферу доверия, взаимного уважения и порядочности в наших коллективах и задаст высокий уровень корпоративной культуры Компании. Уже много лет РУСАЛ гордится своей заслуженной репутацией открытого и честного участника рынка. Новый Кодекс корпоративной этики поможет укрепить доверие к компании со стороны делового сообщества и других стейкхолдеров, избежать потенциальных рисков, конфликтов и нарушений, и будет работать во благо процветания компании в долгосрочной перспективе.



Сейчас нам предстоит практический этап по внедрению Кодекса корпоративной этики в жизнь. Уже запланированы встречи в трудовых коллективах, обсуждение с рабочими и молодёжными советами, создание обучающего модуля для сотрудников с участием уполномоченных по этике. Уверен, что принципы и ценности, заложенные в документе, будут близки и полезны каждому в ежедневной деятельности».

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