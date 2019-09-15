РУСАЛ признали лучшей компанией России в области борьбы с изменением климата

РУСАЛ стал обладателем первого места на третьем Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность – 2019», проводимом при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Конкурс направлен на привлечение внимания к проблеме изменения климата, выявление и распространение наилучших практик снижения выбросов парниковых газов и демонстрацию достижений компаний и субъектов Российской Федерации в климатической сфере.

«Углеродный след алюминия, производимого РУСАЛом, один из самых низких в мире, что стало результатом долгосрочной стратегии компании в области ответственного отношения к изменениям климата. Мы планируем продолжить работу в этом направлении, в первую очередь, за счет увеличения доли продукции с минимальным углеродным следом в нашем портфеле. За этим будущее не только алюминиевой отрасли, но и всей мировой промышленности», - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.