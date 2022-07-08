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РУСАЛ продолжает благоустраивать Новокузнецк

Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ профинансирует обновление в 2022 году сразу 12 объектов городской инфраструктуры Новокузнецка в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса.

Одним из направлений социальных инвестиций РУСАЛа, инициированных еще в начале 2000-х основателем компании Олегом Дерипаской, является повышение качества жизни в городах, где работают ее предприятия, в том числе и в Новокузнецке. Наряду с модернизацией производственных мощностей и повышением благосостояния алюминщиков компания уделяет большое внимание городской социальной инфраструктуре, ежегодно выделяя значительные средства на ее развитие.

В 2022 году в Кузнецком районе на средства РУСАЛа продолжится ремонт стадиона «Алюминщик», благоустройство сквера 100-летия комсомола Кузнецка, на улицах Ленина и Бугарева в настоящий момент укладывается новое асфальтовое покрытие пешеходных тротуаров.

В Орджоникидзевском районе РУСАЛ финансирует работы по благоустройству в парках возле ДК им. Маяковского и ДК им. XIX Партсъезда, строительству ливневой канализации и благоустройству улиц Шолохова и Братьев Сизых.

Продолжатся в рамках Соглашения ремонтные работы и в образовательных учреждениях Новокузнецка. В частности, у лицея №104 уже сейчас монтируется новое ограждение, в специальной школе № 53 заменят окна, в специальной школе-интернате №38 приведут в порядок кровлю и фасад. В доме творчества «Вектор» отремонтируют кровлю.

В здании новокузнецкого филиала Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени академика Барбараша отремонтируют систему вентиляции.

- Соглашения между Правительством Кузбасса и компанией РУСАЛ, направленные на улучшение качества жизни в регионе, заключаются с 2008 года. За это время суммарный объем наших социальных инвестиций превысил 1 миллиард рублей. На средства алюминщиков в Новокузнецке созданы и отремонтированы около 200 объектов социальной инфраструктуры, - пояснил управляющий директор НкАЗа Вячеслав Марков.

  Фото: ДСО и РОВ

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kuzbassnews.ru
08/07/2022
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