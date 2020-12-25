РУСАЛ продолжил благоустройство Новокузнецка

В канун Нового года РУСАЛ сделал очередной подарок новокузнечанам – 3D-иллюминацию.

В Саду Алюминщиков «поселилась» ажурная семья оленей, рядом с ними расположились сани Деда Мороза и светодиодная селфи-зона. Жители Кузнецка уже оценили новое праздничное убранство и с удовольствием фотографируются возле ярких фигур.

На площади торжеств Центрального района, рядом с главной елкой города, в настоящий момент идет монтаж трехметровой кареты, запряженной лошадьми, и праздничной фотозоны.

Новогодние световые конструкции общей стоимостью порядка 3,5 млн рублей, российского производства, изготовлены по спецзаказу РУСАЛа в Санкт-Петербурге и, несмотря на метели, были оперативно доставлены в Новокузнецк.

Современная новогодняя иллюминация закуплена и для других городов, где расположены предприятия РУСАЛа. В ближайшие дни яркие праздничные символы будут установлены в Красноярске, Ачинске, Шелехове и Таежном.

- РУСАЛ большое внимание уделяет развитию городских общественных пространств и городской инфраструктуры. Для этого компания организует грантовые конкурсы, реализует культурно-просветительские проекты, выделяет целевое финансирование на благоустройство городов своего присутствия. В Новокузнецке в 2020 году на средства РУСАЛа по соглашению с Правительством Кузбасса отремонтированы аллея и сквер, фасады трех жилых домов и несколько дорожных участков, на двух улицах появилось освещение, в школе № 50-й заменены все окна и капитально отремонтирован актовый зал, построены 6 скейт-парков и уличная баскетбольная площадка. Коллектив нашего завода уверен, что жители по достоинству оценят его подарок к Новому году, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.

Традиция благоустраивать города присутствия РУСАЛа была заложена еще 10 лет назад его основателем, бизнесменом Олегом Дерипаской.