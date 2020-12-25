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РУСАЛ продолжил благоустройство Новокузнецка

В канун Нового года РУСАЛ сделал очередной подарок новокузнечанам – 3D-иллюминацию.

В Саду Алюминщиков «поселилась» ажурная семья оленей, рядом с ними расположились сани Деда Мороза и светодиодная селфи-зона. Жители Кузнецка уже оценили новое праздничное убранство и с удовольствием фотографируются возле ярких фигур.

На площади торжеств Центрального района, рядом с главной елкой города, в настоящий момент идет монтаж трехметровой кареты, запряженной лошадьми, и праздничной фотозоны.

Новогодние световые конструкции общей стоимостью порядка 3,5 млн рублей, российского производства, изготовлены по спецзаказу РУСАЛа в Санкт-Петербурге и, несмотря на метели, были оперативно доставлены в Новокузнецк.

Современная новогодняя иллюминация закуплена и для других городов, где расположены предприятия РУСАЛа. В ближайшие дни яркие праздничные символы будут установлены в Красноярске, Ачинске, Шелехове и Таежном.

- РУСАЛ большое внимание уделяет развитию городских общественных пространств и городской инфраструктуры. Для этого компания организует грантовые конкурсы, реализует культурно-просветительские проекты, выделяет целевое финансирование на благоустройство городов своего присутствия. В Новокузнецке в 2020 году на средства РУСАЛа по соглашению с Правительством Кузбасса отремонтированы аллея и сквер, фасады трех жилых домов и несколько дорожных участков, на двух улицах появилось освещение, в школе № 50-й заменены все окна и капитально отремонтирован актовый зал, построены 6 скейт-парков и уличная баскетбольная площадка. Коллектив нашего завода уверен, что жители по достоинству оценят его подарок к Новому году, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.

Традиция благоустраивать города присутствия РУСАЛа была заложена еще 10 лет назад его основателем, бизнесменом Олегом Дерипаской.

Общество
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/12/2020
Общество
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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