РУСАЛ проведет театральный фестиваль в восьми городах России

ОК РУСАЛ один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о проведении «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр», который пройдет с 14 июня по 12 июля в восьми городах России. Цель проекта – показ в регионах присутствия компании столичных театральных постановок с участием молодых актеров, поддержание интереса жителей регионов к театральному искусству.

В рамках проекта «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» зрители увидят 14 спектаклей Школы-студии МХАТ и творческого коллектива «ИюльАнсамбль». Театральный фестиваль пройдет в Кандалакше (Мурманская обл.), Каменске-Уральском (Свердловская обл.), Новокузнецке (Кемеровская обл.), Саяногорске (Республика Хакасия), Красноярске и Ачинске (Красноярский кр.), Шелехове и Братске (Иркутская обл.).

Программу «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр» составляют спектакли 3-го и 4-го курсов Школы-студии МХАТ. Художественными руководителями курсов являются ведущие театральные деятели: заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и известный российский режиссер, педагог, художественный руководитель Московского драматического театра им. А.С. Пушкина Евгений Писарев. Зрители увидят спектакли «ЧудоЧудоЧеловек» по произведениям Корнея Чуковского, «Девочки, к вам пришел ваш мальчик» по пьесам Людмилы Петрушевской, «Калека с острова Инишмаан» по комедии ирландского драматурга Мартина МакДонаха, «Безотцовщина» по одноименному произведению Антона Павловича Чехова.

В Новокузнецке в рамках фестиваля в Драматическом театре выступят выпускники Школы-студии МХАТ 2016 года – мастерская Виктора Рыжакова «ИюльАнсамбль». 21 июня они сыграют спектакль «Несовременный концерт», а 22 июня - «С любимыми не расставайтесь» по произведению Александра Володина. Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые будут распространяться по культурным, социальным и образовательным учреждениям, среди представителей городской театральной среды и сотрудников предприятий Новокузнецка.

По предварительным оценкам, спектакли смогут посетить более 7 тыс. зрителей в регионах России. Это социальный проект компании: билеты на театральный фестиваль бесплатные, они будут распространяться по культурным, социальным и образовательным учреждениям и ведомствам, среди представителей театральной городской среды и сотрудников промышленных предприятий, часть билетов разыграют в СМИ и социальных сетях.

«Для нас важно, чтобы жизнь в регионах присутствия компании была не только максимально комфортна, но и насыщенна и многообразна, чтобы развивались культура и искусство. Большинство жителей не имеют возможности побывать в столичных театрах, познакомиться с современными постановками признанных мастеров. Уверены, что проект будет востребован и по достоинству оценен в регионах», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ – России», в рамках которого будущие артисты демонстрируют результаты своей работы в городах России. До 2017 года молодой МХАТ побывал в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Абакане, Иркутске и Красноярске. В текущем году к этому списку прибавилось еще восемь городов в рамках сотрудничества с «РУСАЛ ФестивAL #Театр».

«Для ребят огромная удача быть частью проекта. Ничто так не питает будущего артиста, как впечатления. Возможность увидеть страну, разных людей, ее населяющих, попробовать свои силы на больших сценах – все это обеспечивает нашим студентам первую прививку успехом, без которой не состояться успеху большому», – прокомментировал ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.