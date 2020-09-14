РУСАЛ расширяет социальную инфраструктуру Новокузнецка

Сразу в двух районах Новокузнецка, Новоильинском и Заводском, открылись современные скейт-парки для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Средства на их создание выделил РУСАЛ в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса.

Парки включают в себя радиусные фигуры для прыжков и балансирования, разгонные горки, перила для скольжения и 36-ти метровые памп-треки - велосипедные трассы, представляющие из себя чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков.

В настоящий момент в Новокузнецке на средства РУСАЛа уже построено три скейт-парка, на очереди еще три. Стоимость оборудования каждой такой площадки составляет 2 млн 300 тысяч рублей.

В Заводском районе после открытия скейт-парка инициативные жители высадили 50 саженцев сирени на Аллее выпускников. Средства на озеленение этого общественного пространства тоже выделил РУСАЛ по программе «Зеленая волна». Весной 2020 года инициативная группа сотрудников администрации и жителей Заводского района приняла участие в одноименном грантовом конкурсе Компании с проектом «Цветущий выпуск» и вошла в число победителей. По их мнению, ландшафтный дизайн существующей Аллеи выпускников Заводского района сделает ее местом притяжения жителей и будет способствовать эстетическому воспитанию подрастающего поколения.

- Для жителей нашего района и особенно молодежи это знаковое место. Любой найдет себе здесь занятие по душе: практически на одной площадке расположены стадион, бассейн, дворец спорта, культурный центр, площадь мероприятий, обширная парковая зона. И строительство здесь при финансовой поддержке РУСАЛа современной спортивной площадки, и высадка сиреневой аллеи на грант по ее же программе «Зеленая волна» сделали эту часть района еще более уютной и функциональной. Благодарю руководство компании и лично управляющего директора НкАЗа Вячеслава Викторовича Маркова за столь ценный подарок жителям, - сказал заместитель Главы Новокузнецка, руководитель администрации Заводского района Алексей Ермолаев.

- РУСАЛ активно помогает органам местного самоуправления в городах своего присутствия развивать массовый спорт и совершенствовать социальную инфраструктуру. Мы выделяем целевое финансирование на благоустройство Новокузнецка, создание и реконструкцию уличных спортивных площадок, организуем спортивные фестивали, проводим грантовые конкурсы, выявляем инициативных горожан и даем им возможность реализовать свои конструктивные идеи. К примеру, 17 сентября Центр социальных программ РУСАЛа совместно с Центром инноваций в социальной сфере очередной раз проведет в Новокузнецке онлайн Слет лидеров городских изменений, участники которого будут учиться разрабатывать социальные проекты, управлять ими и оценивать эффект реализации социальных инициатив, - отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Вячеслав Марков.