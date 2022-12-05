РУСАЛ сформировал Общественно-экспертный совет по устойчивому развитию

Созданный в РУСАЛе Общественно-экспертный совет по устойчивому развитию станет постоянно действующим консультативно-совещательным органом Компании. Среди его задач – повышение эффективности взаимодействия с гражданами, отраслевыми и межотраслевыми объединениями, органами региональной власти и местного самоуправления, научными и общественными организациями в сфере охраны окружающей среды, климатических изменений, социальной защиты и деловой этики.



Совет призван содействовать обмену мнениями между заинтересованными сторонами по вопросам стратегии устойчивого развития РУСАЛа, реализации национальных проектов в сфере охраны окружающей среды, а также социально-экономического развития территорий ответственности Компании. Цель этой работы – на основе открытого обсуждения с независимыми экспертами и общественниками повысить качество экологического, социального и корпоративного управления РУСАЛа.



В состав Совета вошли эксперты экологи, представители федеральных и региональных органов власти, Общественной палаты РФ, гражданские активисты из Красноярска, Ачинска, Иркутска, Братска, Новокузнецка, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы.



Сопредседателями Общественно-экспертного совета стали директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина, декан химического факультета МГУ, доктор химических наук, академик РАН Степан Калмыков, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.

На своем первом заседании, состоявшемся в Красноярске 30 ноября, Совет обсудил ключевые документы стратегического планирования и корпоративного управления РУСАЛа в сфере устойчивого развития, принятые в 2022 году, включая новую экологическую политику РУСАЛа.



Директор по устойчивому развитию РУСАЛа Ирина Бахтина сказала: «Идею создания Общественно-экспертного совета нам подсказали активисты на общественных слушаниях по проекту экологической перестройки КрАЗа в апреле этого года. Такой рабочий, совещательный орган должен отлично вписаться в систему корпоративного управления и расширить возможности для обмена мнениями между руководством компании, профильным комитетом Совета директоров и представителями активной общественности и экспертного сообщества федерального, регионального и местного уровня».

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа