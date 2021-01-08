РУСАЛ сформировал полный цикл 3D-печати на базе ИЛМиТ

РУСАЛ завершил создание замкнутого цикла аддитивного производства на базе Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ). Инвестиции РУСАЛа в материальную базу Центра аддитивных технологий составили 3,5 млн евро.

Запуск полного цикла производства на базе собственного научно-исследовательского центра компании стал возможен благодаря открытию участка изготовления аддитивных порошков и установке нового оборудования: атомайзера и линии по рассеву и упаковке порошка.

Открытие нового участка позволит институту разрабатывать уникальные высокопрочные и жаропрочные материалы на основе алюминия специально для аддитивного производства и выполнять для клиентов РУСАЛа весь комплекс услуг «под ключ»: от создания материала и технологии печати до инжиниринга и оптимизации деталей под технологии печати. Кроме того, новое оборудование позволяет получать широкую номенклатуру материалов за счет возможности его быстрой переналадки.

На данный момент одним из перспективных направлений работы института является создание высокожаропрочного алюминиевого сплава, который сможет работать при температурах до 400°С и будет адаптирован под 3D-печать. В 2019 году ИЛМиТ запустил новую линейку уникальных алюминиевых сплавов для 3D-печати, которые отличаются существенно улучшенными характеристиками по сравнению с аналогами. Продукция нашла свое применение в медицине, машиностроении и космической отрасли.