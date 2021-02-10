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РУСАЛ совместно с компанией ДКС разработал алюминиевые кабеленесущие системы

РУСАЛ один из крупнейших в мире производителей алюминия, на основе алюминиевого сплава разработали международное электротехническое предприятие, для прокладки кабельных трасс систем.

Все основные элементы новой продукции – лотки, крышки, монтажные и комплектные аксессуары – выполнены из алюминиевого сплава и будут выпускаться толщиной 1,5 и 2 мм. Продукция предназначена для прокладки кабельных трасс на объектах химической, пищевой промышленности, транспортной инфраструктуры, в судостроении и на плавучих платформах.

«Алюминий – гораздо более эффективный и экономичный вариант, чем сталь, так как общий вес лотка с кабелем требует опорных конструкций с меньшей безопасной рабочей нагрузкой. Таким образом, применение алюминиевых лотков позволит значительно снизить общий вес кабельной трассы, что является одним из ключевых конкурентных преимуществ», – сказал директор по сбыту и маркетингу компании РУСАЛ Роман Андрюшин.

Помимо повышенной коррозионной стойкости и прочности при низких температурах, алюминиевые лотки в три раза легче и обладают лучшей электропроводностью и экранированием по сравнению со стальными аналогами, а также поддаются вторичной переработке. Кроме того, высокая теплопроводность алюминия способствует лучшему отводу тепла при нагреве кабелей.

В июне 2020 года РУСАЛ и ДКС подписали соглашение о долгосрочном взаимодействии и сотрудничестве в области поставок сырья и совместной разработке новых продуктов. Реализация соглашения позволит наладить в России производство высокотехнологической импортозамещающей продукции.

Экономика
kuzbassnews.ru
10/02/2021
Экономика
Новости Кузбасса

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