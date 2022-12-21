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РУСАЛ утвердил климатические цели компании на 2032 и 2050 годы

Совет директоров РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил обновленную Климатическую стратегию до 2032 года с перспективой до 2050 года.

Обновленная Климатическая стратегия до 2032 года с перспективой до 2050 года, рассмотренная и принятая на состоявшемся в Красноярске Совете директоров РУСАЛа, предусматривает два сценария – базовый и интенсивный, определяющие жёсткие рамки для достижения заявленных целей по декарбонизации.

Только в рамках наиболее консервативного, базового сценария, к 2032 году РУСАЛ намерен сократить удельные выбросы парниковых газов от всех производств по областям охвата 1 и 2 (выбросы непосредственно на предприятиях компании и от производства закупаемой энергии) не менее чем на 25%, а к 2050 году – не менее чем на 47%, в пересчёте на тонну металла в сравнении с 2018 годом, и всё это без учёта эффекта от климатических (офсетных) проектов.

Достичь поставленных в стратегии целей компания планирует, в первую очередь, за счет дальнейшего внедрения передовых технологий электролиза, программ повышения энергоэффективости на всех этапах производства, дальнейшего перевода предприятий на безуглеродные источники энергии, внедрения принципов экономики замкнутого цикла (расширения вовлечения вторичного алюминия).

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил: "Важно, что все заявленные в стратегии целевые показатели до 2032 года связаны с проектами технологической декарбонизации, в том числе, одним из ключевых проектов РУСАЛа – экологической перестройкой крупнейших сибирских алюминиевых заводов, которая важна не только для кардинального улучшения качества жизни в городах ответственности компании, но и как наш вклад в борьбу с изменением климата на планете".

 

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

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kuzbassnews.ru
21/12/2022
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