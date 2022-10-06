РУСАЛ утвердил Стратегию обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности

Совет директоров РУСАЛа, одного из крупнейших в мире производителей алюминия, утвердил Стратегию обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности Компании на период до 2030 года.

Стратегия обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности РУСАЛа направлена на развитие всех элементов безопасности труда на производстве с учётом лучших корпоративных практик. Согласно Стратегии, к 2030 году на предприятиях Компании не менее чем вдвое будет снижена частота производственного травматизма и серьезных инцидентов на производстве. В целевых показателях и полное исключение травм со смертельным исходом, а также серьёзных пожаров.

Достичь стратегических целей РУСАЛ планирует за счет повышения культуры безопасности труда среди сотрудников. Для этого необходимо развитие лидерских компетенций линейных руководителей и навыков безопасного поведения каждого сотрудника. Особое внимание направлено на стимулирование персональной и коллективной мотивации сотрудников к соблюдению требований в области охраны труда. Осознанный отказ от неоправданного риска и опасных действий, развитие привычки к безопасному поведению на работе и в быту (в первую очередь, личной ответственности каждого за безопасные условия на своём рабочем месте), забота о безопасности других, а также командная работа по выявлению рисков их устранению являются важными составляющими принятой Стратегии.

2022 год объявлен в РУСАЛе Годом безопасности труда, все тематические мероприятия, связанные с улучшением условий труда, выявлением и устранением небезопасных факторов, плотно вплетены в производственные процессы. В рамках Года безопасности труда проводится обучение уполномоченных по охране труда по программе «Основы безопасного поведения», повышают свою квалификацию специалисты отделов охраны труда и промышленной безопасности, а также руководители предприятий РУСАЛа. В течение этого года по ряду направлений пересматриваются и совершенствуются принципы обеспечения безопасности производственных процессов, включая карты пошагового выполнения операций – в первую очередь, на наиболее травмоопасных участках, а также порядок взаимодействия с подрядными организациями. Внедрению такой культуры безопасности труда, при которой личные усилия каждого складываются в слаженную командную работу, способствуют и новые мотивационные механизмы, и регулярные тренинги, видеоконтент, наглядные демонстрационные модели и пр.

Генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил: «В настоящий момент мы находимся на том этапе культуры безопасности, который можно назвать «зависимым»: на этом этапе безопасность труда персонала зависит от множества внешних факторов, большого объёма регламентов, инструкций, положений, постоянного контроля со стороны руководства. Цель РУСАЛа – добиться "взаимозависимого" подхода к безопасности на рабочем месте, когда сама среда в трудовом коллективе, в команде будет способствовать тому, чтобы сотрудники самостоятельно ориентировались на лучшие практики и по-настоящему заботились о жизни и здоровье каждого, кто пришёл в цех, на участок или в офис Эту задачу призвана решать наша Стратегия обеспечения безопасности труда и промышленной безопасности до 2030 года».