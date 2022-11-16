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РУСАЛ вошел в ТОП-10 рейтинга российских работодателей

82 компании получали оценки по итогам анкетирования работодателей и рядовых россиян.

Согласно исследованиям, проведенным РБК, компания РУСАЛ находится на 10 строчке рейтинга, набрав 60,6 баллов из 100 возможных. Преимуществом компании стали: корпоративная жилищная программа, льготные путевки на санаторно-курортное лечение, ежегодное повышение заработной платы.

Помимо РУСАЛа в ТОП-10 попали: Полиметалл, Энел Россия и Металлоинвест, ММК, Норникель, Тинькофф, Росатом и Яндекс.

 

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/11/2022
Экономика
Новокузнецк

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