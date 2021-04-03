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РУСАЛ за 10 лет направил более 1 млрд долларов в экологические проекты

Благодаря последовательно реализуемым РУСАЛом экологическим мероприятиям и инициативам за последние 10 лет объем выбросов предприятий компании сократился почти на 20%, сбросы промышленных сточных вод снизились более чем в два раза, при этом потребление пресной воды сократилось на треть.

Таких показателей удалось достичь благодаря внедрению современных наилучших доступных производственных и природоохранных технологий в рамках программы модернизации и развития действующего производства, запущенной еще в начале 2000-х основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. В 2020 году компания продолжила работать над достижением стратегических экологических целей. Так, в прошлом году технология «ЭкоСодерберг» на 100% была внедрена на Красноярском алюминиевом заводе и продолжаются работы по ее внедрению на предприятиях в Братске, Шелехове и Новокузнецке.

Перешел в стадию тиражирования опытный участок электролизеров, работающих на обожженных анодах, на Новокузнецком алюминиевом заводе. Кроме того, на НкАЗе, БрАЗе и ИркАЗе ведется модернизация существующих газоочистных установок с внедрением современных и более эффективных установок «сухой» очистки газа, разработанных инженерами РУСАЛа. Совместно с партнерами по производству пеков компания продолжает переводить мощности на более экологичное сырье – экопек, что позволило не только частично заместить импортные поставки, но и снизить выбросы вредных полиароматических веществ.

 

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/04/2021
Экономика
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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