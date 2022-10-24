РУСАЛ запускает новый сезон научных шоу для детей

РУСАЛ открывает осенний сезон популярного проекта для школьников РУСАЛ ФестивАL #Наука, направленный на популяризацию науки, поддержку интереса к изобретательству и научному творчеству. Таким образом, в 2022 году яркое интеллектуальное событие объединит 13 городов, где работают предприятия компании - от Иркутской до Мурманской области. Фестиваль посвящен 90-летию алюминиевый отрасли России.

Программа активностей РУСАЛ ФестивАL #Наука включает работу интерактивной научной выставки, проведение научных мастер-классов, работу лектория с выступлениями российских научных деятелей, показы научно-популярных фильмов. Символом осенней сессии фестиваля станет бионический робо-пес «Боксит». Он будет встречать гостей на интерактивной выставке, фотографироваться с каждым желающим, а также откроет шоу, посвященное старту фестиваля.

В рамках фестиваля пройдут и научно-популярные лекции. В частности, в Новокузнецке дети узнают о том, как устроены бионические роботы, где и как их можно использовать в ближайшем будущем, а также о том, каким образом современные ученые реконструируют давно вымерших динозавров. Внимание школьников обязательно привлекут открытые лаборатории, где можно создать картины в виртуальной реальности, узнать о живых системах и организмах. К примеру, в лаборатории прототипирования молодые исследователи научаться самостоятельно собирать 3D-принтеры. Здесь же будет развернут купольный кинотеатр, в котором продемонстрируют новинки документального кино о космосе.

«РУСАЛ ФестивАL #Наука» рассчитан на самую широкую аудиторию. Принять участие в нем смогут жители городов проведения любого возраста. Вход на мероприятия свободный.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа