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РУСАЛ запускает новый сезон научных шоу для детей

РУСАЛ открывает осенний сезон популярного проекта для школьников РУСАЛ ФестивАL #Наука, направленный на популяризацию науки, поддержку интереса к изобретательству и научному творчеству. Таким образом, в 2022 году яркое интеллектуальное событие объединит 13 городов, где работают предприятия компании -  от Иркутской до Мурманской области. Фестиваль посвящен 90-летию алюминиевый отрасли России.

Программа активностей РУСАЛ ФестивАL #Наука включает работу интерактивной научной выставки, проведение научных мастер-классов, работу лектория с выступлениями российских научных деятелей, показы научно-популярных фильмов. Символом осенней сессии фестиваля станет бионический робо-пес «Боксит». Он будет встречать гостей на интерактивной выставке, фотографироваться с каждым желающим, а также откроет шоу, посвященное старту фестиваля.

В рамках фестиваля пройдут и научно-популярные лекции. В частности, в Новокузнецке дети узнают о том, как устроены бионические роботы, где и как их можно использовать в ближайшем будущем, а также о том, каким образом современные ученые реконструируют давно вымерших динозавров. Внимание школьников обязательно привлекут открытые лаборатории, где можно создать картины в виртуальной реальности, узнать о живых системах и организмах. К примеру, в лаборатории прототипирования молодые исследователи научаться самостоятельно собирать 3D-принтеры. Здесь же будет развернут купольный кинотеатр, в котором продемонстрируют новинки документального кино о космосе.

 «РУСАЛ ФестивАL #Наука» рассчитан на самую широкую аудиторию. Принять участие в нем смогут жители городов проведения любого возраста. Вход на мероприятия свободный.

 

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа

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kuzbassnews.ru
24/10/2022
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