РУСАЛ запустил обновленный сайт

Компания РУСАЛ, один из мировых лидеров алюминиевой отрасли и крупнейший производитель низкоуглеродного алюминия, запустила новый корпоративный веб-сайт. На обновленном, в соответствие с современными трендами, ресурсе представлены актуальные сведения о компании, ее продукции, инновационном и устойчивом развитии, а также информация для инвесторов.
Новый веб-сайт станет визитной карточкой компании в интернете.
В основе оформления нового ресурса лежит фирменный стиль бренда низкоуглеродного алюминия ALLOW, который РУСАЛ представил в 2017 году.
«Запуск нового корпоративного веб-сайта – это важный шаг в развитии коммуникационной стратегии РУСАЛа. Компания стремится соблюдать высокие стандарты устойчивого развития, повышая экологичность производства, работая над технологиями, дающими возможность производить алюминиевую продукцию с новыми характеристиками и свойствами, реализуя политику по развитию персонала. Обновленный интернет-ресурс РУСАЛа подчеркивает приверженность этим принципам», – отметила директор департамента общественных связей РУСАЛа Ольга Санарова.
Интернет-портал РУСАЛа адаптирован под использование на мобильных устройствах и доступен на трех языках – русском, английском и китайском. Архитектура сайта соответствует потребностям основных целевых аудиторий корпоративного портала – предусмотрены отдельные разделы, посвященные информации о компании, продукции, устойчивом развитии, работе с персоналом, инновациям, а также материалы для инвесторов и журналистов.
Веб-сайт был разработан командой PR и IT-специалистов РУСАЛа совместно со студиями AIC и Individ.
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