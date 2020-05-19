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РУСАЛ запустил обновленный сайт

Компания РУСАЛ, один из мировых лидеров алюминиевой отрасли и крупнейший производитель низкоуглеродного алюминия, запустила  новый корпоративный веб-сайт. На обновленном, в соответствие с современными трендами,  ресурсе представлены актуальные сведения о компании, ее продукции,  инновационном и устойчивом развитии, а также информация для инвесторов.

Новый веб-сайт станет визитной карточкой компании в интернете.

В основе оформления нового ресурса  лежит фирменный стиль бренда низкоуглеродного алюминия ALLOW, который РУСАЛ представил в 2017 году.

«Запуск нового корпоративного веб-сайта – это важный шаг в развитии коммуникационной стратегии РУСАЛа. Компания стремится соблюдать высокие стандарты устойчивого развития, повышая  экологичность производства,  работая над технологиями, дающими возможность производить  алюминиевую продукцию с новыми характеристиками и свойствами, реализуя политику  по развитию персонала. Обновленный интернет-ресурс РУСАЛа подчеркивает приверженность этим принципам», – отметила директор департамента общественных связей РУСАЛа Ольга Санарова.

Интернет-портал РУСАЛа адаптирован под использование на мобильных устройствах и доступен на трех языках – русском, английском и китайском. Архитектура сайта  соответствует потребностям  основных целевых аудиторий корпоративного портала – предусмотрены отдельные разделы, посвященные информации о компании, продукции, устойчивом развитии, работе с персоналом, инновациям, а также материалы для инвесторов и журналистов.

Веб-сайт был разработан командой PR и IT-специалистов РУСАЛа совместно со студиями AIC и Individ.

Экономика
kuzbassnews.ru
19/05/2020
Экономика
Новости Кузбасса

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