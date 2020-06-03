Русалка в электрических сетях

В энергетике электромонтёр оперативно-выездной бригады Мария Зыбенок чувствует себя, как рыба в воде. Лучше и не скажешь. Это сравнение неизменно точно характеризует её главное увлечение – плавание, которым наша героиня усердно занимается с детства.

И не случайно коллектив Кузнецкого района электрических сетей называет свою коллегу «русалкой»: изящная и грациозная в бассейне, она гармонично сливается с водной стихией. Её безупречным кролем можно любоваться бесконечно, особенно во время ежегодных корпоративных Спартакиад, где Маша всегда занимает призовые места.

А вот во время рабочих будней нашу «русалку» не узнать: копну русых волос электромонтёр собирает в тугой хвост и прячет под каской. На работу Маша выходит «без фильтров» и макияжа. Но даже защитный огнестойкий костюм, резиновые перчатки и тяжелые ботинки на диэлектрической подошве не скроют настоящей женской красоты. За хрупким станом – сильная, уверенная в себе личность. Эти качества - на вес золота в профессии, куда Мария нырнула с головой сразу после окончания Сибирского индустриального университета.

«В Кузбасском филиале Россети Сибирь уже седьмой год работаю, - рассказывает электромонтер. – Нисколько не пожалела, что выбрала такую сложную профессию. Работа интересная, а самое главное, - стабильная. Сменный график может оказаться не очень удобным для молодой мамы, но мне отлично помогают родители. А трехлетний сынок Саша говорит, что мама с «выключателями работает». Он всегда заряжает меня на плодотворную работу. С мыслями о сыне, который тоже хочет стать электромонтёром, и смена пролетает незаметно».

Можно с уверенностью утверждать, что энергетика – профессия мужская, но статистика показывает обратное: женщины здесь выполняют свои обязанности не менее ответственно и скрупулезно. А к делу подходят, как настоящие профессионалы, в диэлектрических ботах, а не на каблуках.

«В ведомстве нашей бригады находятся шесть подстанций, расположенных в городе Новокузнецке, - говорит Мария. - Есть среди них две моих самых любимых: подстанция «Абагурская» и «Водная» - это моя стихия. Переключения здесь провожу всегда легко – без сучка, без задоринки. В мои обязанности также входит осмотр оборудования. Любые механические изменения я фиксирую в журнале. Однажды при осмотре изолятора обнаружила на нём небольшую трещину – с оборудованием такое случается. Причина тому - перепады напряжения и температур. Очень важно вовремя заметить этот дефект, чтобы избежать дальнейших технологических нарушений. О ситуации я сразу же доложила начальнику. Он похвалил меня и сказал, чтобы не расслаблялась. «Глаз – алмаз в энергетике – это лучшее качество женщины-электромонтёра».

Смотришь на Марию и представляешь, будто на подстанцию она сошла с обложки гламурного журнала. Невероятно красивая девушка с крепким внутренним стержнем – для РЭСа это просто находка! Правильно говорят: «Красота спасёт мир». А энергетик наполнит его светом.