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Рыбакам на заметку!

В Ленинск-Кузнецком районе на озерах с.Панфилово осуществляет деятельность по разведению живой рыбы ООО «Западно-Сибирское рыбное хозяйство». Инспекторами отдела пограничного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в рамках пищевого мониторинга отобраны пробы рыбы живой (карась) и направлены на исследование в ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория» на показатели: «токсичные элементы (ртуть, кадмий, свинец, мышьяк)»; «паразитарная чистота» и «ПХБ (пестициды)». По результатам лабораторных исследований рыба в указанном водоеме соответствует по качеству и безопасности требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Общество
kuzbassnews.ru
16/10/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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