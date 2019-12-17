Рынок труда

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в Тяжинском районе составляет 4,75 % (по состоянию на 9 декабря 2019 года – 4,87 %).
Численность безработных граждан, состоящих на учете – 508 чел. За период с 9 по 17 декабря 2019 года признано безработными 44 человека. Специалистами службы занятости населения оказаны услуги: по профессиональной ориентации – 65 чел., психологической поддержке – 29 чел., социальной адаптации – 11 чел.
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» от центра занятости населения Тяжинского района приступил к обучению один работник предпенсионного возраста по курсу повышения квалификации «Философия, принципы и инструменты бережливого производства (формирование системы целеполагания и мотивация сотрудника для достижения показателей национального проекта; базовая философия TPS; инструменты выявления потерь и решения производственных проблем» Упорядочение»/ 5S)». Обучение проводится в частном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт современного менеджмента «Бизнес-Рост» города Кемерово.
Осуществлен выезд бригады мобильного офиса центра занятости в деревню Тяжино-Вершинка. В мобильном офисе центре занятости населения местные жители смогли проконсультироваться по законодательству о занятости населения, получили информацию о вакансиях, об услугах службы занятости, в том числе по организации общественных работ, организации профессионального обучения, открытию собственного дела и др. Перерегистрацию прошли 27 безработных граждан.
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