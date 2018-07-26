Рынок труда в Тяжинском районе

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в Тяжинском районе составляет 6,12 % (по состоянию на 5 июня 2018 года – 5,80 %).

Численность безработных граждан, состоящих на учете – 695 человек (по состоянию на 5 июня 2018 года – 659 человек). За период с 5 июня по 24 июля 2018 года признано безработными 260 человек.

Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 204 человека, по психологической поддержке – 29 человек, по социальной адаптации – 6 человек.

Проведены групповые занятия по социальной адаптации по программе «Шаг навстречу работе» по теме: «Технология поиска работы – составление резюме», по психологической поддержке по темам: «Стресс» и «Этика делового общения».

На временные работы трудоустроены 16 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. За период с 5 июня по 24 июля 2018 года трудоустроены на общественные работы к ИП Росликов С.А. – 17 человек (подсобный рабочий), 1 человек (архивариус), в КФХ «Новопокровское» – 5 человек (подсобный рабочий), ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница» – 1 человек (подсобный рабочий). Из категории граждан, испытывающие трудности в поиске работы в администрацию Тяжинского муниципального городского поселения трудоустроен 1 человек (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий), к ИП Росликов С.А. – 1 человек (подсобный рабочий).

За 7 месяцев 2018 года государственной услугой по содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости воспользовались четверо безработных граждан.

Направлены на профессиональное обучение 14 человек. Из них в «Тяжинский агропромышленный техникум» по профессии (специальности) повар – 1 человек, по профессии (специальности) машинист (кочегар) котельной – 10 человек, в Тяжинский ДОСААФ по профессии (специальности) «водитель автомобиля категории «С»» – 3 человека.

Проведена мини-ярмарка вакансий ИП Горбатов, в которой приняли участие 9 безработных граждан. Осуществлён выезд мобильной группы центра занятости населения Тяжинского района в деревню Старый Урюп и село Кубитет. Перерегистрацию прошли 28 человек.