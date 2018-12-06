Рынок труда в Тяжинском районе



Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению в Тяжинском районе составляет 5,22 % (по состоянию на 8 ноября 2018 года – 4,57 %).

Численность безработных граждан, состоящих на учете – 574 человека (по состоянию на 8 ноября 2018 – 502 человека). За период с 8 ноября по 5 декабря 2018 года признано безработными 151 чел. Оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации 135 чел., по психологической поддержке 4 чел., социальной адаптации 6 чел.

Проведен День правовой помощи детям. Так была организована презентация услуг центра занятости населения Тяжинского района для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, законных представителей детей. Совместно с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних службой занятости населения проведена консультация по теме: «Право несовершеннолетних на трудоустройство» для детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и их родителей, детей, законных представителей детей.

С целью оказания государственных услуг по информированию, по содействию в поиске подходящей работы осуществлен выезд бригады мобильной группы центра занятости населения в деревню Теплая Речка, села Сандайка и Ступишино. Государственные услуги получили 16 человек.

Направлены на обучение в Тяжинский агропромышленный техникум по профессии (специальности) «стропальщик» 2 человека.

Совместно с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних службой занятости населения проведен единый областной день профориентации, посвященный Международному дню инвалидов. Цель данного мероприятия: ознакомление с услугами центра занятости населения, предоставляемыми гражданам, с ограниченными возможностями здоровья.

Планируется 11 декабря 2018 года провести выездной день службы занятости для жителей деревни Тяжино-Вершинка. В мобильном центре жители деревни смогут пройти регистрационный учет, получить информацию о вакансиях, проконсультироваться по законодательству о занятости населения, об услугах, в том числе по организации общественных работ, организации профессионального обучения, самозанятости и др. Начало приема граждан с 09.30. Адрес парковки мобильного центра: деревня Тяжино-Вершинка, ул. Ленина, 1.

12 декабря в центре занятости населения Тяжинского района пройдет мини-ярмарка вакансий учреждений Федеральной службы исполнения наказаний. В ходе ярмарки представители ФКУ «Исправительная колония №1», ФКУ «ЛИУ №33» предложат соискателям вакансии: младший инспектор отдела охраны, младший инспектор отдела безопасности, инструктор-кинолог отдела охраны. Начало мероприятия: в 11:00. Адрес места проведения: пгт. Тяжинский (ЦЗН Тяжинского района).