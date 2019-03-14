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Рысак Рокки осваивает новые маршруты для особых детей

Сотрудники «Кузнецкого Алатау» вместе с рысаком Рокки, которого опекает Холдинг «ТопПром», начали изучать новый маршрут готовясь к «Дням доброты» для детей, которые проходят в экоцентре «Кузнецкого Алатау»

«Дни доброты» проходят в экоцентре «Кузнецкого Алатау» в апреле. Это мероприятие посещают десятки семей с детьми особой заботы (ДЦП и иные заболевания). Для них готовится специальная программа, в которую также входит иппотерапия.

«Мы проводим для ребят экскурсию, развлекательную программу и конечно сюда входит иппотерапия. Сейчас идет подготовка маршрута, который будет включен в эту программу. В которой и будет задействован Рокки. Для ребят это полезно и приятно», - рассказала сотрудница экологического центра «Кузнецкого Алатау» Надежда Елисеева.

Молодой орловский рысак Рокки содержится в экоцентре «Кузнецкий Алатау». Благодаря своей смелости и спокойному характеру он стал единственным, кто полноценно подходит для иппотерапии.

Холдинг «ТопПром» на протяжении многих лет является партнером заповедника «Кузнецкий Алатау» и принимает участие в мероприятиях организации.

 

Общество
Междуреченск
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/03/2019
Общество
Междуреченск
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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