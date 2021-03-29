С 1 апреля 2021 года пройдет плановая индексация социальных пенсий

Размер выплат, установленных по нормам Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» увеличится с 1 апреля 2021 года на 3,4%. То есть коэффициент индексации, который определяется с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год, составил 1,034.

Это повышение в Кемеровской области коснется 97910 человек. Средний размер социальной пенсии составит 11309,67 рублей.

Индексации также подлежат иные выплаты, размеры которых определяются исходя из соответствующего обеспечения согласно актам Президента РФ, которые предусматривают их увеличение в связи с индексацией социальных пенсий.

Таким образом, это уже третье плановое повышение пенсионного и социального обеспечения в 2021 году. С 1 января на 6,3 % увеличились страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров, а с 1 февраля текущего года на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.

В августе 2021 года будет проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2020 году пенсионеров.

Напомним, что социальная пенсия – это один из видов пенсий в России, наряду со страховой и накопительной. Назначается социальная пенсия, когда человек в силу жизненных обстоятельств не приобрел для назначения страховой пенсии необходимый страховой стаж и пенсионные коэффициенты. Социальная пенсия бывает по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.