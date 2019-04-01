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С 1 апреля индексируются социальные пенсии

В соответствии с постановлением Правительства РФ, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года проиндексируют на 2%.

Одновременно с индексацией социальных пенсий повысят также пенсии военнослужащих и членов их семей; участников Великой Отечественной войны; людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Кроме того, увеличится размер иных социальных выплат, которые зависят от размера социальных пенсий.

В Кузбассе индексация коснется 99,4 тысяч пенсионеров, из них 96,7 тыс человек являются получателями социальной пенсии.

Средний размер социальной пенсии в Кемеровской области после повышения составит 10216,47 рублей.

Размер социальной пенсии детям-инвалидам составит 16485,42 рублей.

Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, составят 35798,31 рублей и 39514,23 рублей соответственно.

Напомним: социальные пенсии и пенсии по гособеспечению повышают один раз в год, с 1 апреля, по индексу роста прожиточного минимума пенсионера.

 

Общество
kuzbassnews.ru
01/04/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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