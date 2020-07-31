С 1 августа 2020 года повысятся ставки таможенных сборов за таможенные операции

Сибирское таможенное управление (СТУ) информирует, что с 1 августа 2020 года будут повышены ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Повышение ставок определено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 342.

«Данное постановление устанавливает ряд особенностей применения ставок таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в том числе ввезенных физическими лицами для личного пользования», - отметил заместитель начальника СТУ-начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Так, с 1 августа 2020 года увеличиваются ставки таможенных сборов за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, а также в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования.

Например, для физических лиц ставки таможенных сборов при ввозе товаров для личного пользования возрастут с 250 до 500 рублей. За ввоз транспортных средств и судов физическими лицами для личного пользования ставки составят 775-30000, ранее - 500-30000 рублей.

Также следует обратить внимание, что снижение ставок таможенных сборов за таможенные операции при подаче декларации на товары в электронной форме на 25 процентов с 1 августа 2020 года не предусматривается. В настоящее время пунктом 74 постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные операции» предусмотрено, что при подаче декларации на товары в электронной форме применяются ставки таможенных сборов за таможенные операции в размере 75 процентов от ставок таможенных сборов за таможенные операции, установленных данным постановлением.

Согласно нововведениям, если таможенная стоимость товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, не определяется и не заявляется, а также, если в отношении вывозимых из Российской Федерации товаров не установлены ставки вывозных таможенных пошлин или установлены специфические ставки вывозных таможенных пошлин, ставки таможенных сборов за таможенные операции устанавливаются исходя из количества товаров в декларации на товары.

Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров» со всеми изменениями к нему утрачивает силу.