Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

С 1 августа 2020 года повысятся ставки таможенных сборов за таможенные операции

Сибирское таможенное управление (СТУ) информирует, что с 1 августа 2020 года будут повышены ставки таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров. Повышение ставок определено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 342.

 «Данное постановление устанавливает ряд особенностей применения ставок таможенных сборов за совершение таможенных операций, связанных с выпуском товаров, в том числе ввезенных физическими лицами для личного пользования», - отметил заместитель начальника СТУ-начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Так, с 1 августа 2020 года увеличиваются ставки таможенных сборов за таможенные операции в отношении товаров, сведения о которых заявлены в таможенной декларации, а также в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию физическими лицами для личного пользования.

Например, для физических лиц ставки таможенных сборов при ввозе товаров для личного пользования возрастут с 250 до 500 рублей. За ввоз транспортных средств и судов физическими лицами для личного пользования ставки составят 775-30000, ранее - 500-30000 рублей.

Также следует обратить внимание, что снижение ставок таможенных сборов за таможенные операции при подаче декларации на товары в электронной форме на 25 процентов с 1 августа 2020 года не предусматривается. В настоящее время пунктом 74 постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенные операции» предусмотрено, что при подаче декларации на товары в электронной форме применяются ставки таможенных сборов за таможенные операции в размере 75 процентов от ставок таможенных сборов за таможенные операции, установленных данным постановлением.

Согласно нововведениям, если таможенная стоимость товаров, ввозимых в Российскую Федерацию, не определяется и не заявляется, а также, если в отношении вывозимых из Российской Федерации товаров не установлены ставки вывозных таможенных пошлин или установлены специфические ставки вывозных таможенных пошлин, ставки таможенных сборов за таможенные операции устанавливаются исходя из количества товаров в декларации на товары.

Постановление Правительства РФ от 28.12.2004 № 863 «О ставках таможенных сборов за таможенное оформление товаров» со всеми изменениями к нему утрачивает силу.

Общество
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Общество

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На Алтае двухлетний малыш вдохнул семечку и попал в больницу
На Алтае двухлетний малыш вдохнул семечку и попал в больницу. Об этом сообщают "Новости...
73 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Случаи заражения зафиксированы в Новокузнецке (34), Кемерово (21), Междуреченске (13), Калтане (2...
В Кузбассе уже 12 младенцев заразились коронавирусом
В регионе зарегистрировано уже 12 случаев заражения младенцев до года, хотя в начале пандемии...
Власти Кузбасса запретили продажу алкоголя на сутки
В Кузбассе 1 августа запланировано проведение выпускных вечеров в образовательных учреждениях. В...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus