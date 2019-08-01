С 1 августа в Кузнецком Алатау начал работу Форум работающей молодежи Кузбасса и экомарафон «Zубочистка»
С 1 по 3 августа на реке Казыр (Кузнецкий Алатау) пройдет Областной форум работающей молодежи Кузбасса и III эко-марафон «Zубочистка». Мероприятие организуют Совет работающей молодежи Кузбасса по инициативе областного департамента молодежной политики и спорта, НО Фонд «СУЭК-Регионам» при поддержке МУП «Поднебесные Зубья» (Междуреченск).
В форуме примут участие работающая молодежь «СУЭК-Кузбасс», «ЕВРАЗ-ЗСМК», «ХК «СДС», Кузбасского филиала «Сибирская генерирующая компания», «Стройсервис», «ТопПром», «Распадская угольная компания», «Кокс», «Кузнецкие ферросплавы», «УК «Северный Кузбасс», Первичная профсоюзная организация «Газпром трансгаз Томск профсоюз – Кемеровское ЛПУМГ», а также сотрудники ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов и инициатив», руководители Молодежного парламента Кузбасса и комиссары педагогического отряда «Товарищ» (Кемерово).
В рамках мероприятия состоится учебная программа по законотворчеству и подготовке работ на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках деятельности Федерального агентства по делам молодежи. Кроме того, работающая молодежь региона разработает предложения по проведению Окружного форума работающей молодежи СФО в Кузбассе в 2020 году.
Традиционно состоится эко-марафон «Zубочистка» по основным туристским тропам территории «Кузнецкий Алатау». Собранный мусор, загрязняющий заповедник, вывезут для переработки.
Фото из открытых источников
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