С 1 июля 2023 года пострадавшим от несчастных случаев на производстве ежемесячные выплаты будут перечисляться на карту платежной системы «МИР»

До 1 июля 2023 года получателям ежемесячных выплат, которые пострадали от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, необходимо оформить банковскую карту национальной платежной системы «МИР».

Требование федерального законодательства* имеет отношение только к гражданам, получающим ежемесячные страховые выплаты на счета банковских карт других платежных систем.

Изменения не коснутся тех получателей, кому доставка выплат производится через отделения почтовой связи, и иные организации, а также на счета в кредитных организациях (вклады), то есть без банковской карты. Пособия будут доставляться по тому же графику, что и раньше. После открытия карты «МИР» в кредитном учреждении, новые реквизиты счета необходимо предоставить в Отделение СФР по Кемеровской области - Кузбассу по месту, где находится учетное (личное) дело получателя.

Адреса единых офисов клиентского обслуживания Социального фонда России в Кемеровской области – Кузбассе: https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/7871

*Статья 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Фото: Росгвардия