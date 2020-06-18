С 1 июля кузбассовцам не нужно тратиться на электросчетчики

С 1 июля в силу вступает закон, согласно которому установка приборов учета электроэнергии при технологическом присоединении, в случае их отсутствия, выхода из строя, истечения межповерочного интервала, а также обслуживание приборов учета и измерительных трансформаторов (кроме установленных на подстанциях с высшим напряжением более 20 кВ) переходит от потребителей электроэнергии – граждан и организаций – к поставщикам – энергокомпаниям.

Таким образом, с 1 июля 2020 года все общедомовые счетчики в многоквартирных домах будет устанавливать обслуживающая энергосбытовая компания (энергосбыт). Во всех остальных случаях, в том числе, в частном секторе, на производственных территориях, в садовых и дачных обществах – сетевые компании. В девяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов – это компания «Россети Сибирь».

При этом старые приборы учета можно использовать до тех пор, пока не истечет срок их поверки. Когда это произойдет, специалисты энергокомпании проинформируют потребителя и произведут замену. В случае выхода из строя прибора учета потребитель должен незамедлительно сообщить об этом в энергокомпанию.

Установка, замена, обслуживание приборов учета производятся бесплатно, кроме случаев установки сложных измерительных комплексов при технологическом присоединении заявителей, не относящихся к льготной категории.

Все работы энергетики проводят самостоятельно, без участия представителя потребителя. Его присутствие потребуется только в случае необходимости монтажа нового прибора учета в месте, куда представителю энергокомпании невозможно попасть без допуска – внутри дома, квартиры, другого помещения. Всю ответственность за обслуживание и эксплуатацию электросчетчика теперь несет энергокомпания. У потребителей исключается необходимость нести затраты на замену и установку приборов учета электроэнергии.

Уже несколько лет специалисты компании «Россети Сибирь» устанавливают потребителям так называемые «умные» счетчики – интеллектуальные приборы учета нового поколения, которые автоматически дистанционно и максимально точно передают показания в сетевую компанию и энергосбытовую организацию.

Благодаря «умным» счетчикам потребление электроэнергии становится полностью прозрачным: энергетики «видят» потребности и расход каждого центра питания и каждого потребителя, что исключает возможность воровства электроэнергии. А отсутствие потерь электроэнергии в сетях в свою очередь повышает энергоэффективность и не обременяет тариф.