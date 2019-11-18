С 1 ноября ВСД на молочную продукцию обязательно !

Система электронной ветеринарной сертификации введена в 2018 году. С 1 июля 2019 года сырная продукция, а также сливочное масло, консервированные рыба и мясо, молочная продукция в транспортной упаковке подлежат электронной сертификации. Поэтапно перечень товаров, которые должны сопровождаться электронными ветеринарными сопроводительными документами, расширяется. Приказами Минсельхоза России от 15.04.2019 №193, №194 и №195 внесены соответствующие изменения и с 1 ноября 2019 года оформление ВСД в системе «Меркурий» стало обязательным для молока и молочной продукции, а именно:

- питьевое молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературно-обработанное молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку;

- сливки, пахта, сыворотка, йогурты и кефир, и другая кисломолочная продукция, изготовленная промышленным способом из подвергнутого термообработке молока и упакованная в потребительскую упаковку;

- мороженое (за исключением плодово-ягодного мороженого и фруктового льда);

- творог и молодые сыры любой жирности (соответствующие коду ТН ВЭД 0406 10).

Многие кто уже успел поработать с системой «Меркурий» понимают, что с приходом на платформу готовых молочных продуктов, не избежать ошибок или задержек выпуска сертификатов.

По требованиям Россельхознадзора при производстве продукции необходимо оформлять один производственный ВСД на одну товарную позицию (SKU).

По закону гашение ветеринарных свидетельств на молочку можно производить только в течение 1 рабочего дня.

Данный вид сырья относиться к скоропортящимся продуктам, и чтобы не задерживать отправку сырого молока в переработку, производить гашение желательно сразу после поступления, входящего ВСД.

За нарушения, связанные с неправильным порядком оформления ветеринарных сертификатов, в том числе за непроведение гашения электронных ветеринарных сертификатов при поступлении продукции на предприятие, предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Управление напоминает, что за реализацию молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов установлена административная ответственность по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа: для граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Транспортировка молока и молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов в соответствии с ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.