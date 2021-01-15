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С 1 января 2021 года изменяться требования законодательства в области карантина растений

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует, что с 1 января 2021 года вступают в силу новые законодательные акты в области карантина растений:

- Постановление Правительства РФ от 10.08.2020 № 1201 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию»;

- Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 № 424 «Об утверждении порядка немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами»;

- Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 440 «Об утверждении Порядка маркировки подкарантинной продукции, перевозимой в виде древесных упаковочных или крепежных материалов, при условии использования ее при вывозе из Российской Федерации в качестве упаковки или крепления иного вывозимого из Российской Федерации товара, требований к форме специального знака международного образца, обозначающего соответствие такой подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера, способам его нанесения»;

- Приказ Минсельхоза России от 31.07.2020 № 439 «Об утверждении Порядка ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности»;

- Приказ Минсельхоза России от 28.07.2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме»;

- Приказ Минсельхоза России от 30.07.2020 № 432 «Об утверждении перечня подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный сертификат».

Обращаем внимание, что ряд нормативно-правовых актов в области карантина растений, утрачивают силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1122.В новом 2021 году юридические лица и индивидуальные предпринимателя могут успешно использовать данные нормативные документы в своей работе.

Общество
kuzbassnews.ru
15/01/2021
Общество
Новости Кузбасса

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